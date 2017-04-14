Полтавський автоагрегатний завод, що входить до групи “КрАЗ” і є основним постачальником ПАТ “АвтоКрАЗ” гальмівної апаратури, у першому кварталі поточного року продемонстрував упевнене зростання реалізації продукції. Порівняно з аналогічним періодом 2016-го підприємство збільшило обсяг продажів на 18,7 відсотка, реалізувавши товарів на суму понад 31,2 мільйона гривень. У тому числі частка гальмівної апаратури становить понад 25,4 мільйона гривень (зростання – 14,1 відсотка), товарів народного споживання – понад 4,8 мільйона гривень (зростання – 93 відсотки).

У загальному обсязі відвантаженої за січень–березень 2017 року продукції як і раніше лідирує експорт, частка якого становить 76 відсотків, де гальмівної апаратури – 84,2 відсотка. У вказаний період відбулися відвантаження новим споживачам у Казахстані та Грузії.

У цілому ж, за підсумками трьох місяців 2017-го, частка відвантаженої на експорт продукції зросла на 32,5 відсотка, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Необхідно відзначити, що в поточному році, як у березні, так і в першому кварталі року в цілому, вдалося досягти високих результатів реалізації щодо аналогічних періодів минулого року. Зростання загальних показників реалізації у порівнянні з березнем 2016-го – 30 відсотків, у тому числі гальмівної апаратури – 20 відсотків, товарів народного споживання – 146 відсотків. При цьому зросли більш ніж утричі поставки Кременчуцькому автозаводу, у порівнянні з березнем 2016 року.

Зростання загальних показників реалізації щодо першого кварталу 2016-го – 18,7 відсотка, у тому числі гальмівної апаратури – 14,1 відсотка, товарів – 93 відсотки.

У планах підприємства – не збавляти темпи зростання, пошук нових ринків збуту і нових клієнтів на традиційних ринках, зміцнення позицій у країні й за кордоном.

Діна СТЕГАНЦЕВА

Журналіст