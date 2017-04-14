Про це повідомляє величезний банер на приміщенні міськради, де крупним шрифтом видрукувані 8 вимог протестувальників до влади. О 8-й ранку 12 квітня у міськраді все було спокійно. Ближче до 10-ї години під кабінетами міського голови та його заступника з’явилися представники штабу спротиву, учасники АТО…

На цей момент уже надійшла інформація, у якій зазначається, що Президія партії “БПП “Солідарність” рішуче засуджує безвідповідальні дії місцевих депутатів, які призвели до кривавих подій у Полтаві 5 квітня унаслідок конфлікту навколо забудови за адресою: вул. Соборності, 27. “Причетність депутатів місцевих рад, обраних від “БПП “Солідарність”, до діяльності скандального забудовника, організації побиття місцевих активістів та інших протиправних, антидемократичних дій є ганебною і вимагає рішучого засудження місцевими партійними організаціями”, – йдеться в повідомленні. Партія навіть готова надати ініціативній групі з відкликання депутатів юридичну та організаційну підтримку. Ще одна інформація – стосовно охоронної фірми “Скорпіон” із Кременчука, чиї бійці влаштували побоїще. Її ліцензію анульовано.

Про те, що вдалося і що поки не вдається зробити штабу спротиву, знову розповідає депутат міськради Юліан Матвійчук. За його словами, позиція Президії партії “БПП “Солідарність” є однією з перемог, адже ця фракція у міськраді налічує 8 чоловік. Тепер є всі шанси для її розпуску. Також досягнуто порозуміння з правоохоронними органами області: почалося формування нового складу атестаційної комісії, яку донедавна очолювала депутат обласної ради Ірина Степаненко. Вже не керує міською поліцією Олександр Терела. Закриваються кримінальні справи щодо затриманих захисників арки “Газетний ряд”.

Як сказав Юліан Матвійчук, міський голова на контакт поки що не виходить. Відомо, що учасники АТО ходили навіть до його будинку. Міська рада у понеділок, 10 квітня, була повністю заблокована. З цього приводу Олександр Мамай заявив про захоплення адмінприміщення. Щоб не давати підстав для таких заяв, штаб спротиву припинив блокування. На прохання прокоментувати аргумент про те, що рішення сесії міськради по “Газетному ряду” відмінити буцімто не можна, оскільки воно набуло сили, Юліан Матвійчук зазначив, що це – неправда: доки немає юридичних наслідків (об’єкт не збудований), відмінити рішення можна. По забудові поблизу універсаму “Полтава” є вимога до 1 травня демонтувати вже закладений фундамент, щоб не робити це потім через суд.

У той же час міський голова Олександр Мамай подякував підприємцю Віктору Степаненку за розуміння і добровільне рішення про зупинку будівництва у арці по вулиці Соборності, 27. Сесію, згідно із законом, на думку міського голови, він може скликати не пізніше 24 червня, а рішення про мораторій на будівництво МАФів у місті буде прийнято.

Тим часом, на фоні усіх цих буремних подій, Полтаву сколихнули чергові акти вандалізму: невідомі пошкодили меморіальну дошку на честь уродженця нашого міста Симона Петлюри та розбили меморіальні дошки полеглим землякам – учасникам АТО Миколі Чепізі та Сергію

Лимарю.

* * *

Ми самі впускаємо всю цю біду у свій дім. Що робити? Відмовитися від гречки, цукру та аптечок перед черговим перерозподілом мандатів. Не “купуватися” на популізм. Або їсти “благодійні” цукор і гречку, тримаючи в кишені велику полтавську дулю, щоб потім не відчувати жодних зобов’язань перед урною для голосування. Бо зло – безжальне до наших домівок, арок і навіть до наших святинь. Останнє зло в Полтаві виявилося ще й підступним: “Не злякалися моїх “тітуханів” з ножами і кастетами? То навіть ваші пам’ять і гордість я перетворю на уламки! Уже вчетверте. Безкарно”.

Ольга ЩЕГЛОВА

“Зоря Полтавщини”