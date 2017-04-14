Не перший рік у Котелевській школі № 4 плідно діє шкільне лісництво. Його члени тісно співпрацюють із лісівниками, допомагають їм садити та доглядати дерева.

Трудовий десант учнів 8-А класу на чолі з класним керівником Оленою Гризодуб побував на одній із ділянок лісництва. Торік тут на площі 0,7 гектара посадили сосну звичайну. Оскільки деякі саджанці не прийнялись або відстали у рості, було вирішено провести своєрідний ремонт. Необхідну кількість саджанців для цього виділило Борівське лісництво. До роботи залучили членів шкільного лісництва. Помічник лісничого Володимир Каменчук детально розповів хлопчикам та дівчаткам про особливості садіння лісових культур та догляду за ними.

Кожен із учнів відзначився неабияким старанням і активністю. Відтепер у лісі ростимуть і сосни, посаджені юними природолюбами.

Анатолій ДЖЕРЕЛЕЙКО

Журналіст