“Підсумки зовнішньоекономічної діяльності підприємств області у 2016 році та перспективи її розвитку в 2017 році. Стан державно-приватного партнерства в області” – такою була тема прес-конференції, яку провела директор департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій ОДА Інна Іщенко. Зазначалося, що вперше за 25 років в області прийнято стратегію розвитку експортного потенціалу, зроблено наголос на високотехнологічному виробництві.

Пріоритетом буде розвиток державно-приватного партнерства як у машинобудуванні та нафтогазовій галузях, так і в житлово-комунальному секторі. Зокрема в цьому році значна увага приділятиметься поводженню з твердими побутовими відходами (будівництво сміттєпереробного заводу та підприємства з виробництва біогазу), а також підвищенню енергоефективності житлового фонду. Один мільйон гривень виділять з обласного бюджету громадянам на започаткування (вперше) власної справи в сільській місцевості.

* * *

У першому кварталі цього року Держгеокадастр Полтавщини видав 1197 наказів на виділення землі учасникам антитерористичної операції.

Загалом до зазначеної служби та органів місцевого самоврядування регіону учасники АТО подали 2036 заяв про отримання у власність земельних ділянок. Нині 1197 військових отримали дозволи на розробку землевпорядної документації щодо відведення земельних ділянок загальною площею 2251 гектар. Решта звернень розглядаються. Завершили процедуру оформлення землі у власність 721 військовослужбовець.

Із земель державної власності учасники АТО здебільшого отримають ділянки для ведення особистого селянського господарства. Під ці потреби 200 військовим передадуть землі загальною площею 2244 гектари. Ще 55 ділянок загальною площею більше 6 гектарів призначені для ведення садівництва.