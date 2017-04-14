У давнину українські господині випікали обрядовий великодній хліб найчастіше в Чистий четвер. При цьому дотримувалися багатьох звичаїв: пiч розпалювали полiнами, якi вiдкладали кожного четверга Великого посту, пiдпалювали їх галузками освяченої верби, промовляли спецiальну молитву…

Із випіканням паски жінки пов’язували долю усієї родини, тож старалися, щоб великодній хліб вийшов і високим, і пишним, і з гладенькою “шапочкою”. Верх прикрашали, орієнтуючись на те, кому вона призначена.

На пасці для дідусів і бабусь виробляли з тіста великодній хрест, на пасці для батька – дубовий лист із косицями, для матері – ружки з барвінком, для дівчат – голубочків у парі та косиці, для дітей – клітинки з квітками посередині.

Як тільки паску освячували в церкві, всі поспішали додому, щоб скоріше поснідати. За столом, після молитви, господар відрізав од великої паски шмат і ділив між рідними. Три окрайці ставили у насіння пшениці, жита, льону – щоб гарно росло і щоб зерно було повним. Крихти з паски висівали під хатою, щоб там виросло пахуче зілля.

Заварна

1 кілограм борошна, 50 грамів дріжджів, 1,5 склянки молока, 10 жовтків, 3 білки, 250 грамів цукру, 200 грамів вершкового масла, 100 грамів родзинок, 3 чайні ложки ванільного цукру, 1 грам солі.

Дріжджі розвести в половині склянки теплого молока і змішати зі 100 грамами борошна, залишити на 10 хвилин. Тим часом заварити в половині склянки киплячого молока 100 грамів борошна, швидко розмішавши до отримання еластичної маси. З’єднати дві суміші, накрити рушником і поставити для збільшення в об’ємі на 1 годину.

Жовтки, цукор, сіль розтерти, а потім збити до білого кольору. Влити цю масу в дріжджову суміш, додати 750 грамів борошна, вимісити тісто, вливши в кінці цього процесу невеликими порціями тепле рідке вершкове масло. Поставити тісто на 2 години, щоб воно “підросло”. Далі перемісити його знову, додати родзинки, попередньо обкачані в борошні. Дати тісту втретє підійти. Випікати у формах 45 хвилин.

Вершкова

5 склянок борошна, 100 грамів дріжджів, 1,5 склянки вершків, 250 грамів вершкового масла, 8 жовтків, 1 склянка цукру, 0,5 склянки очищеного від плівок мигдалю, 0,5 склянки родзинок, 1 пакетик ванільного цукру, 0,5 склянки цукатів, 1 чайна ложка солі.

У злегка підігрітих вершках розвести дріжджі й половину борошна. Поставити опару в тепле місце. Поки вона підходить, розтерти жовтки з цукром до білого кольору, з’єднати з розтертим маслом.

Родзинки вимити й обсушити. У готову опару ввести розтерті жовтки з маслом, родзинки, нарізані цукати, подрібнений мигдаль. Масу добре розмішати, всипати сіль, борошно, що залишилося, ванільний цукор. Все добре вимісити на столі, укласти у велику емальовану миску і поставити в тепле місце на 80 хвилин – до збільшення в об’ємі вдвічі.

Після цього тісто ще раз вимісити на столі й знову поставити в тепле місце. Форми для випікання змастити маслом, дно і стінки вистелити промасленим папером. Коли тісто підійде, сформувати невеликі булочки і покласти у форми (тісто має займати третину об’єму посудини).

Поставити форми з тістом в тепле місце. Коли воно підросте, випікати паски при температурі 200 – 220 градусів.

Молочна

0,5 літра молока, 250 грамів цукру, 60 грамів дріжджів, 1–1,3 кілограма борошна, 200 грамів вершкового масла, 300 грамів родзинок, 6 яєць, 1 чайна ложка ванільного цукру.

У теплому молоці розчинити дріжджі, всипати 500 грамів просіяного борошна, ретельно перемішати, накрити рушником і залишити масу до збільшення в об’ємі вдвічі. Відокремити білки яєць від жовтків. Розтерти жовтки з цукром, а до білків додати дрібку солі і збити в піну. Потім додати жовтки в опару (що підійшла), перемішати, покласти розтоплене масло, перемішати, ввести білки, перемішати, всипати решту борошна та замісити тісто. Залишити в теплому місці на 1 годину.

Родзинки вимочити в теплій воді протягом 15 хвилин, потім воду злити, а родзинки обсушити. Після цього додати їх у тісто, перемішати, дати тістові знову підійти і перекласти його у форму, заповнивши її на третину. Накрити рушником і залишити підходити.

Поставити тісто в духовку, нагріту до 100 градусів, на 10 хвилин, потім збільшити нагрів до 180 градусів і пекти паску до готовності.

Цитрусова

0,5 літра молока, 1 кілограм борошна, 150 грамів вершкового масла, 100 грамів маргарину, 75 грамів дріжджів, 2 склянки цукру, 5 яєць, 150 грамів родзинок, 1 столова ложка ванільного цукру, цедра 1 апельсина, цедра половини лимона, 1,2 кілограма борошна.

Розчинити у теплому молоці дріжджі. Додати 1 склянку цукру і 3 ложки борошна. Усе перемішати до однорідної маси і залишити у теплому місці. Жовтки розтерти з цукром і ванільним цукром. Коли суміш із дріжджами збільшиться вдвічі, додати до неї м’які масло і маргарин, розтерті жовтки і решту борошна. Добре вимішати тісто, якщо потрібно, підсипати ще борошна. Знову залишити тісто підходити в теплому місці, накривши рушником.

Родзинки промити гарячою водою. Цедру лимона і апельсина (тільки жовту частину) натерти. Білки збити до густої піни. Після цього родзинки, цедру і білки додати в тісто і добре вимішати. Знову залишити його на 30 хвилин, щоб “підросло”.

Форму для випічки змастити маслом, заповнити наполовину тістом і дати йому “підрости” майже до краю форми. Якщо ви не будете використовувати цукрову глазур для прикрашання паски, то змастіть верх випічки збитим жовтком. Випікати паску при температурі 180 градусів до готовності (середня випікається 35–45 хвилин). Перші 20 хвилин духовку не відчиняти. Готовність паски перевірте дерев’яною паличкою (сірником, зубочисткою): якщо паличка суха, значить, можна виймати з духовки.