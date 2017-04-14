Спортивна біографія Олександра Павловича Степанова насичена й цікава. Півтора десятиліття – з 1986 по 2002 роки – він очолював спорткомітет області, довгий час був головою обласної організації ФСТ “Колос”.

– Найбільша цінність – це люди. Ними потрібно дорожити, – говорить ветеран. – Головне моє багатство, яке надбав за життя, – друзі у різних куточках світу. Спілкуємось за допомогою мережі Інтернет. Обмінюємось новинами, допомагаю з організацією спортивних заходів молодим – досвіду ж вистачає. Це помилка, коли думають, що ми, ветерани, не здатні оволодіти сучасними технологіями. Більшість моїх друзів – дуже активні люди.

Трапилась у ветерана неприємність – втратив комп’ютер. А разом із ним – звичний канал зв’язку зі світом. Звернувся до голови обласної ради Олександра Біленького, начальника профільного управління ОДА Олександра Буцького.

– Чи треба допомагати ветерану? В мене такого запитання навіть не виникало. Вирішив підсобити у розв’язанні проблем. Запропонував приєднатись до цієї ініціативи депутатам обласної ради. Відстоюю принцип – якнайчастіше потрібно об’єднуватись заради добрих справ. Сам вклав більшу частину коштів, посильний внесок зробив депутат обласної ради Руслан Ляшко, – розповів голова обласної ради Олександр Біленький.

– Допомога ветеранам – це обов’язок веління совісті. Як і всі соціальні програми, які я підтримую у себе на батьківщині, у Лубнах. Хоч це буде спорт для молоді, хоч напрямок освіти, виховання – усі, на мою думку, заслуговують на особливу увагу. Тому долучився до пропозиції голови обласної ради допомогти в скрутній ситуації патріарху спортивного руху нашої області, – зазначив Руслан Ляшко.

Таким чином було придбано новий ноутбук, який подарували Олександру Степанову для зв’язку з колегами і передачі надзвичайно цінного досвіду в розвитку спорту області.

Іван ПЕТРЕНКО

Журналіст