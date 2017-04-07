Розмурований 17 березня прохід крізь арку “Газетний ряд”, що по вулиці Соборності в Полтаві, зранку в понеділок, 3 квітня, знову почали замуровувати – цього разу значно капітальніше. Метал до причілків кріпили “намертво”, щоб відірвати залізо можна було хіба що зі шматком стіни. Роботу будівельників сторожували юні “бійці” у чорному і повній бойовій готовності: бронежилети, шоломи із забралами, засоби фізичного впливу… Поряд – поліцейські, які, за їхніми словами, охороняли громадський спокій.

Це вже третє перекриття наскрізного проходу в будинку на 11 під’їздів по вулиці Соборності, 27, де живуть майже чотири сотні людей. Перші спроби збурили місцевих мешканців, та й не тільки, ще у вересні минулого року – тоді жителі відстояли своє право ходити через арку. За цей час вони створили і зареєстрували об’єднання співвласників, намагаються прийняти будинок в управління, щоб визначити прибудинкову територію. Та не все так просто. При цьому претензії до ФОП “Степаненко”, який тим часом устиг отримати всі дозвільні документи на спірну територію, висунути важко: не був би цей ФОП – знайшлися б інші.

Про шалений спротив створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) у Полтаві вже сказано чимало. І сумнозвісний “Газетний ряд” став символом безсилля мешканців міста у боротьбі за свої права.

Березень: як полтавці одоробло ламали

Увечері 17 березня у самісінькому серці духовної столиці України люди громили оббиту плівкою та жерстю споруду, що вгризлася прямо в тіло житлового будинку по вулиці Соборності, 27. У круглій арці вкотре активізувалися нові господарі, що й спричинило черговий раунд запеклої боротьби за прибудинкову територію. Адже перший наскрізний проїзд будинок втратив ще з десяток років тому.

Громада, відгукнувшись на заклик у соцмережах, емоційно спостерігала за подією. Коли низ споруди під схвальне скандування натовпу вже відірвали від верхнього кріплення, попід місцем аварійних робіт проскочили троє хлоп’ят віком 12–13 років із закритими обличчями. Стало страшно – у дорослому дійстві з азартом беруть участь діти. Єдина надія – вони мешкають у цьому ж будинку й справді свідомі того, що відбувається.

Громадські активісти спілкувалися з нарядом поліції, мешканці перелічували, куди тільки не зверталися у пошуках справедливості: “Ми боїмося тут жити, якщо пожежа, то без цього проходу згоримо всі”!

Андрій Голомб, голова правління ОСББ цього будинку: “Через суди впливати неможливо, тому що все куплено, на жаль. Ми ходили, просили, судилися, писали, але не дослухався ніхто. Нам залишилося тільки діяти”.

Вячеслав Кущинський, юрист: “Люди прийшли сюди з різних частин міста не за гроші – просто підтримати. Бо завтра така ж ситуація спіткає інший будинок. Протистояти можна, тільки об’єднавшись”.

Нарешті дерев’яне одоробло здалося, вже зрізані важкі ворота люди винесли геть і взялися за обшите залізом загородження з внутрішнього боку арки. Лариса Муляр, тутешня мешканка, звернула увагу на те, що у натовпі невідомо звідки з’явилися “тітушки”. І справді, нам під ноги голосно цокнув об бруківку блискучий кастет…

На щастя, того разу руйнування загорож пройшло без фізичного протистояння: надто багато народу повстало. А вже наступного ранку вчорашні оборонці арки були “на низькому старті” – прокотилася чутка, що прохід можуть перекрити бетонними блоками…

Факт і коментар

Подію коментує голова асоціації ОСББ “Відповідальність. Справедливість. Єдність” Богдан Лис: “Що таке прибудинкова територія ОСББ? Це територія навколо багатоквартирного будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування цього будинку. Щоб виготовити документи на землю, потрібно, щоб балансоутримувач списав будинок згідно з порядком, визначеним постановою КМУ № 301 від 20 квітня 2016 року. В Полтаві за останній рік жоден будинок після створення ОСББ з балансу житлово-експлуатаційної організації №2 не списано. Таким чином об’єднання співвласників не володіють прибудинковими територіями і у будь-який момент можуть позбутися їх найпривабливіших шматочків. Особливо – у центральній частині міста. Те, що бізнес цікавиться такими речами, – нормально, якщо йдеться про прозорі й правові стосунки. Але події навколо будинку по вулиці Соборності, 27, – це, на моє переконання, комунальне рейдерство, пограбування, порушення наших прав!

Нагадаю: 22 липня 2016 року Полтавська міська рада своїм рішенням надала дозвіл ФОП “Степаненко” на розробку технічної документації на земельну ділянку під аркою за адресою: вулиця Соборності, 27, у Полтаві. Арка блокується, натомість люди протестують і ламають загородження. У жовтні 2016 року мешканці будинку створюють ОСББ. Після сутичок, бійок, знесення воріт та подання судових позовів із порядку денного сесії міськради питання про затвердження технічної документації на цю ділянку було зняте. А вже цього року, в ході чергового судового засідання 13 березня, мешканці будинку дізнаються про те, що 31 січня 2017 року міська рада таки погодила документацію із землеустрою на розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності у арці їхнього будинку. Хоча Земельний кодекс України дозволяє об’єднанню приватизувати прибудинкову територію, і відповідно цю ділянку землі також, безкоштовно. Наголошую: рішення було прийняте міськрадою вже після реєстрації ОСББ.

Замкнуте коло: будинок не переданий об’єднанню співвласників із балансу ЖЕО №2, тому оформити землю можливості не було. А будинок не переданий, напевне, саме тому, щоб такої можливості й не виникло.

У березні на прохання голови ОСББ “Соборності, 27” про допомогу відгукнулися практично всі члени нашої Асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків “Відповідальність. Справедливість. Єдність”, адже це – наша спільна біда. Консолідувалися громадські рухи і партійні осередки “Справедливість”, “Самопоміч”, “Свобода”, громадські активісти і просто небайдужі полтавці. Люди писали звернення, влаштовували зібрання, спільно з журналістами та громадськими активістами вивчали документи. Відомий далеко за межами України полтавський архітектор Сергій Машковський говорить, що арка набуває символу боротьби із корупцією, захисту прав і свобод”.

Практичні поради

– Я хочу, щоб усі усвідомили: поки співвласники (ОСББ чи ЖБК) не оформлять земельну ділянку своєю прибудинковою територією, міська рада може і далі ухвалювати рішення, за якими передаватиме частки прибудинкових територій ОСББ/ЖБК у власність чи користування третіх осіб, – говорить Богдан Лис. – Земельний кодекс суворо обмежив коло претендентів на прибудинкову територію до ОСББ і ЖБК, які визначають порядок використання своїх земельних ділянок. Але поки немає документа, фактично немає й прибудинкової території, її чітких меж. Зараз у місті й відбувається “відкушування” шматків таких неоформлених територій. Довести потім свою правду у суді важко, з досвіду мешканців цього будинку – майже неможливо: міська влада добре засвоїла таку практику Вищого адміністративного суду. Списання будинків з балансу ЖЕО №2 гальмується, тим часом видаються дозволи на користування земельними ділянками. Несправедливо, але факт.

За словами Богдана Лиса, починаючи із 1970 року, обов’язково у складі проектної документації був проект відводу території з усіма погодженнями. Якщо при прийнятті будинку від ЖЕО №2 ці документи ОСББ отримало, можна визначити чіткі межі й координати земельної ділянки і подавати до міської ради відповідне клопотання, щоб погодити розташування на ділянці будинку. Якщо проекту відводу ЖЕО №2 не передала, достатньо буде виготовити технічну документацію щодо відновлення меж земельної ділянки. Варто наголосити: в обох випадках виготовляти дорогий новий проект землеустрою не треба. Для клопотання до міської ради потрібно мати копії виписки з єдиного державного реєстру та статуту, витяг із протоколу загальних зборів про прийняття рішення щодо оформлення землі, паспорт і копію паспорта уповноваженої особи, проект відводу або технічні документи із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

Також співвласникам потрібно провести загальні збори об’єднання, на яких визначити порядок використання прибудинкової території після її оформлення – для недопущення перерозподілу, вилучення внаслідок банкрутства або ліквідації ОСББ.

Загалом в Україні недосконалість нормативно-правової бази, необізнаність людей, корумпованість, підкріплена потужним лобі з боку управлінських компаній та інших зацікавлених сторін, обмежує право мешканців на прибудинкові території і спонукає їх радикально захищатися у боротьбі з потужними опонентами. Що робити? Створювати ОСББ і ОСНи (органи самоорганізації населення), об’єднуватись у асоціації, консолідуватися з громадськими й політичними організаціями. Діяти, а не очікувати.

Про звички, реалії та мрії

Ситуацію навколо подій у “Газетному ряду” коментує адвокат ФОП “Степаненко” Максим Пістряк:

– Із юридичної точки зору все законно, і є всі підстави виконувати роботи із розміщення вказаної стаціонарної споруди. За документами вона – тимчасова, для реалізації друкованої продукції. Незрозумілою є позиція членів ОСББ “Соборності, 27”. Адже зазначеною земельною ділянкою на цей момент (23 березня 2017 року. – Авт.) розпоряджається орган місцевого самоврядування – Полтавська міська рада. На підставі відповідного рішення міськрада передала цю ділянку в користування фізичній особі – Степаненку Віктору Вікторовичу. Всі ми маємо звички, в тім числі й щодо використання майна (прохід через арку). Але вченими доведено, що будь-яка звичка може минути протягом 21 дня. І через три тижні використовувати арку як прохід люди просто відвикнуть. Хоча, звісно, розставатися зі звичками складно. Якщо є спірні питання стосовно прийнятих рішень місцевої влади, не треба робити з ФОП “Степаненко” цапа відбувайла. Він такий же заручник ситуації, як і мешканці цього будинку. Причина – неврегульованість (на сьогодні) питання передачі майна міськради на баланс ОСББ.

У ЖЕО №2 по телефону редакції пояснили, що для початку процедури передачі будинків об’єднанням співвласників потрібне відповідне рішення Полтавської міської ради. Доки воно не ухвалене, будинок є власністю міськради, а ЖЕО-2 – лише балансоутримувач цього приміщення. Таке рішення стане підставою для укладання акта прийому-передачі. Встановлюється день проведення цієї процедури – переважно так, щоб із 1 числа наступного місяця ОСББ почало виконувати управлінські функції. Дев’ята сесія Полтавської міської ради сьомого скликання від 31 січня цього року вже надала дозвіл КП ЖЕО №2 на передачу трьох десятків комунальних житлових будинків, у яких власники створили ОСББ, цим об’єднанням для їх утримання та експлуатації. Розпочалася процедура їх передачі тим ОСББ, щодо яких підготовлені документи. На розгляд чергової десятої сесії міськради сьомого скликання (24 березня. – Авт.) було подано наступний перелік багатоповерхівок.

…Засідання профільної комісії напередодні сесії міськради було бурхливим: на нього прибули голови ОСББ, громадськість. Результат оптимістичний: “Ми змусили прийняти рішення, яке захищає наші права, – про списання будинків і передачу в управління ОСББ! Це перша невелика перемога. Завтра – сесія. Від нашої присутності теж багато залежить. Якщо зберемося разом, громадою, – шанси є!” – таке повідомлення надійшло на електронну адресу увечері 23 березня.

І, нарешті, сесійний день. Зала заповнена вщерть, маса народу спілкується під дверима, на сходах. За ходом дійства на екрані у холі спостерігає делегація мешканців із будинку на Соборності, 27.

Батьки Ірини Мельникової, яка народилася в цьому домі, отримали тут квартиру у 1957 році.

– Це історичний будинок, у якому до війни розташовувався кінотеатр “Колізей”. Приміщення відбудували, реставрували, зберігши фасад історичного центру міста. Моє помешкання – прямо над аркою. Коли минулого літа її брали штурмом – із дубинками, кровопролиттям, це був жах. Будинок великий, літерою Г, на 11 під’їздів. “Корінні” його мешканці вже глибоко похилого віку. Через Піонерський провулок вийти на вулицю Соборності взимку їм буде вже не під силу. Уявіть, людей відрізають від своєї ж вулиці!

Борис Красюк, ветеран, пенсіонер:

– Багато років нас ніхто не тривожив, усе було нормально. А зараз десяток зацікавлених людей виступає проти кількох сотень. Це обурює до глибини душі. Скандал буде величезний.

Андрій Голомб, голова ОСББ “Соборності, 27”:

– Судові тяжби продовжуються. Подано касаційну скаргу, а також судові позови на відміну рішення сесії міськради, яка дозволила розмістити тимчасові споруди у проході нашого дому. Коли доб’ємось справедливого рішення, зможемо оформити прибудинкову територію із визначенням меж. Арка для нас стала символом боротьби зі свавіллям, яке стосується всього міста, бо таких арок у Полтаві – чимало. Не дозволимо перетворити її на гендель, кальянну чи пельменну. І нікому не віддамо. Це буде культурна точка: розмалюємо вишиванками, візерунками, там виставлятимуться картини. І головне – там ходитимуть люди, як було досі багато десятиліть. Вона вже стала для нас символом гідності.

Післямова

Сесія міської ради 24 березня таки прийняла доленосне рішення про списання чергового переліку багатоквартирних будинків, серед яких і багатостраждальний на Соборності, 27, одноголосно.

Через пару днів після цього стою поблизу арки, через яку кулею пробігає жінка років 50.

– Ви тут мешкаєте?

– Ні, я на роботу поспішаю і таким чином зрізаю добрячий кут.

– А якщо арку закриють?

– Буде погано. Для людини віку моєї мами такий гак – це як мені пішки на Південний вокзал збігати. І взагалі те, що в історичному центрі міста робиться, боляче бачити. Усі оці ларьочки-будочки – це ж якесь Барабашове!

Коли матеріал готувався до друку, житлово-експлуатаційна організація №2 нарешті, вперше за майже рік, таки передала три будинки (із трьох десятків, стосовно яких сесія міськради голосувала ще 31 січня цього року) в управління ОСББ. Вже підписані акти прийому-передачі будинків за адресами: вул. Полюсна, 10, Петра Юрченка, 28, та Четвертий проїзд, 2. Решті об’єднань, за словами юриста, надіслано рекомендаційні листи, акти підготовлені. Як же хотілося закінчити матеріал на позитиві: боролися не дарма, крига скресла, щастя полтавців – не за горами…

Настав понеділок, 3 квітня. Почалося мурування. Сфотографувала будівельників та юнаків у чорному. До кінця робочого дня прохід надійно перекрито залізом із обох боків. Цього ж дня юрист ЖЕО №2 по телефону повідомила, що рішення останньої, вирішальної для ОСББ “Соборності, 27”, сесії до них ще не надходило.

Для жителів, особливо дуже похилого віку, ця арка означає не менше, ніж для молоді вікно в Європу, де все – по-чесному. Чи ждуть нас там – отаких, що протестують голосно, але на виборах голосують – дешево?

***

І Гнат не винуват, і Варка не винувата. А винувата хата, що впустила на ніч Гната. Не на одну ніч – на цілу каденцію. І не одного Гната…

Ольга ЩЕГЛОВА.