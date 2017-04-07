Нарада, присвячена створенню в області опорних шкіл, була зініційована головою облдержадміністрації Валерієм Головком і пройшла досить емоційно навіть попри те, що до участі не залучили представників педагогічних колективів. Радилися, власне, керівники райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад, відділів освіти. На їхні запитання відповідав заступник директора департаменту середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Сергій Дятленко.

І Валерій Головко, і Сергій Дятленко акцентували на тому, що головна мета створення опорних шкіл – це наближення якісної освіти до сільських дітей, адже результати ЗНО свідчать про неприпустиму прірву між знаннями сільських і міських школярів. За підсумками минулорічної кампанії, дві третини сільських дітей показали низький та середній рівень знань, тоді як така ж кількість їхніх міських ровесників – достатній і високий. Найтривожніша ситуація – у малокомплектних школах, де, як правило, не тільки матеріальна база є надто слабкою, а й не вистачає педагогічних кадрів. “Рекордом” Сергій Дятленко назвав ситуацію, коли в одній із сільських шкіл один учитель викладав дітям 9 предметів.

У рамках спеціального освітнього проекту, що стартував в Україні минулого року, було створено 178 опорних шкіл, на Полтавщині вони з’явилися в Шишаках, Зінькові та Чутовому, пізніше – у Решетилівському районі. За словами директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олени Харченко, на три опорних школи на Полтавщині в 2016 році було виділено понад 16 мільйонів гривень із бюджетів різних рівнів, що є безпрецедентною подією для освітньої галузі України. Вона також нагадала, що для створення опорної школи достатньою є наявність 200 учнів, що кожен такий заклад повинен мати свої філії в інших населених пунктах.

Голова облдержадміністрації Валерій Головко звернувся до учасників наради з вимогою, щоб до початку нового навчального року кількість опорних шкіл на Полтавщині була не меншою десяти, а також пообіцяв сприяння влади в розвитку необхідної для цього інфраструктури – ремонт доріг, забезпечення Інтернетом тощо.

Серед питань, які викликали на зібранні найбільш бурхливу реакцію, – недосконалість відповідного законодавства: є норми, які суперечать одна одній. Іншу проблему проілюстрував голова Решетилівської райдержадміністрації Роман Перепелиця: “Питання реформування освітянської галузі дуже болюче. У нашому районі на неповних 24 тисячі населення працює 26 освітніх закладів. І найбільшими противниками створення опорних шкіл є педагогічні колективи та депутати райради. Коли я об’їжджав із депутатами райради навчальні заклади, то в кожній малокомплектній школі 5–6 вчителів, які там працюють, “за руки” приводили до мого приїзду своїх односельців – сусідів, пенсіонерів, які жодного стосунку до освіти не мають. І ті висловлювали свою думку”.

Утім прохання Романа Перепелиці до міністерства активізувати відповідну роз’яснювальну роботу серед вчителів Сергій Дятленко відхилив, наголосивши, що за законодавством цю роботу доведеться проводити саме місцевій владі.

Вікторія КОРНЄВА

“Зоря Полтавщини”