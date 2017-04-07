До дня народження всесвітньо відомого письменника-земляка Миколи Васильовича Гоголя у Шишацькому селищному будинку культури відбувся освітньо-мистецький захід, центральною подією якого стало вручення відзнак лауреатам першої обласної літературної премії “Наш Гоголь”. Ініціатором, засновником і меценатом творчого конкурсу для учнівської молоді є ТОВ “Агрофірма ім. Довженка”.

Святкову програму провела автор сценарію заходу, директор Шишацького краєзнавчого музею Наталія Прасольченко.

Про міцне коріння, що єднало письменника з його рідною домівкою, про нащадків, які бережуть пам’ять про земляка, вивчають і шанують його творчу спадщину, вів мову ініціатор проекту “Наш Гоголь”, заслужений працівник сільського господарства України, депутат обласної ради, голова обласної організації Аграрної партії України, директор ТОВ “Агрофірма ім. Довженка” Віктор Скочко:

– Хочу привітати гостей на гоголівській землі. Першого квітня народилася людина, яка прославила нас на весь світ. Цей Гоголівський дух будемо нести й надалі. У мене особливе ставлення до нього – я сусід Гоголя, хоч народився через півтора століття після нього.

Ідея заснувати премію “Наш Гоголь” для учнівської молоді області виникла і була оприлюднена теж у Шишаках, на сцені селищного Будинку культури, рік тому. Нині визначено її перших лауреатів.

– Вірю в те, що премія “Наш Гоголь” житиме, що вона потрібна. Гоголя треба вивчати, любити, бо він – наш, рідний, і нам є чим пишатися – і Гоголем, і нашою історією, – наголосив Віктор Скочко. – Велика подяка дітям, які надіслали свої твори на конкурс, вчителям, батькам – від нашого великого колективу, який засіває ниви. Ми зараз проходимо через випробування, гартуємось як народ. Сіємо добре і вічне, і воно проросте.

На конкурс “Наш Гоголь” надіслали різножанрові роботи 27 учасників – учнів шкіл і вихованців позашкільних закладів із Шишацького, Диканського, Оржицького, Лохвицького, Великобагачанського та інших районів, Кременчука і Полтави.

Урочисту церемонію нагородження перших лауреатів обласної премії “Наш Гоголь” провели ініціатор проекту Віктор Скочко, координатор і втілювач ідеї, соціальний працівник ТОВ “Агрофірма ім. Довженка” Яна Онищенко і члени журі, доценти факультету філології та журналістики ПДПУ ім. В. Г. Короленка: Гліб Кудряшов, Ганна Радько, Леся Лисенко, а також народна артистка України, солістка Полтавської обласної філармонії Наталія Хоменко.

“Наш Гоголь” – маленьке словосполучення з глибоким змістом. На конкурс подали роботи майбутні майстри письменства. На кожному нагородному атрибуті – профіль Миколи Васильовича і перо. Він наче дивиться на нас мудрим, трохи іронічним поглядом: хто ми, його нащадки, кому він передасть своє перо? У світі вручають шість премій імені Гоголя, а у нас заснована сьома, але перша крайова премія, зазначив голова журі Гліб Кудряшов.

Лауреатами першої обласної премії “Наш Гоголь” у номінації “Поезія” стали Владислава Демченко (Шишацький район), Катерина Фадєєва (переселенка з Донецька, Диканський район) і Катерина Калатура (Зіньківський район); у номінації “Проза” – Едуард Шмідт (Оржицький район), Світлана Янкевич (Кременчук) та Ілона Величко (Шишаки). Переможці отримали дипломи лауреатів, пам’ятні статуетки та грошові премії.

Усі учасники, які надіслали твори на конкурс, повезли додому грамоти і солодкі подарунки. За рішенням оргкомітету творчі роботи, надіслані на здобуття обласної премії “Наш Гоголь”, будуть видрукувані окремим виданням, започаткувавши тим самим літопис нової гоголівської відзнаки. Надалі кількість номінацій планують розширити.

Подяками оргкомітету нагороджені також школи і позашкільні заклади, вихованці яких взяли активну участь у проекті.

Ініціаторів, організаторів, поважне журі, переможців та учасників конкурсу привітали представники національного музею-заповідника М. В. Гоголя, органів виконавчої влади і місцевого самоврядування району та селища.

Своє мистецтво презентували дитячі театральні колективи району. Учасники літературно-драматичного гуртка “Калина” Гоголівської школи показали уривок із “Ревізора”, колектив “Енеїда” Сагайдацької ЗОШ – з “Майської ночі”, а театральна студія “Темі” Шишацької спеціалізованої школи імені Володимира Вернадського з нагоди Дня сміху підготувала уривок “Тореадорів з Васюківки” Всеволода Нестайка. Юні артисти теж не залишилися без подарунків від спонсора свята – агрофірми ім. Довженка.

Рефреном через усе літературно-мистецьке свято проходили рядки Олеся Гончара, закарбовані на урочисто вбраній сцені, присвячені славнозвісному земляку Миколі Гоголю: “Тож якщо і була в ньому таємнича всепоглинаюча любов, яка його вічно палила, то скоріше це була Україна, мати всієї його поезії вразливої душі, здатної так відчувати божественну красу життя”.

Ганна ЯЛОВЕГІНА

“Зоря Полтавщини”