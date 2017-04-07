Пріоритети медицини

Опубліковано: 7 Квітня 2017

На Полтавщині працювала група зарубіжних та національних фахівців місії Світового банку. За результатами роботи відбулася зустріч членів делегації з головою облдержадміністрації Валерієм Головком та директором департаменту охорони здоров’я ОДА Віктором Лисаком.
Керівник Проекту Світового банку Фон Зао та експерт Девід Вілсон розповіли, що в області на наступні 2 роки  передбачено пріоритетні напрямки роботи. Зокрема оцінка реальної ситуації в галузі охорони здоров’я, розробка єдиної інтегрованої інформаційної системи для всіх рівнів надання медичної допомоги, стратегічного плану розвитку інфраструктури госпітальної бази. У найближчій перспективі – інтеграція служби екстреної медичної допомоги в загальну лікувальну мережу з використанням досвіду інших країн, зокрема Польщі та Хорватії.
Валерій Головко розповів про зміни, що відбуваються в системі охорони здоров’я Полтавщини на різних рівнях. Зокрема підвищується ефективність використання бюджетних коштів.
Гості повідомили, що для більш ефективної взаємодії між медиками, пацієнтами, лідерами громад буде проведено цикл тренінгів.

Тетяна ГАВРИЛЕНКО
Журналіст

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Рубрика: ГОЛОВНА
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