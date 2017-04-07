Спільний молебень за Перемогу та мир

Опубліковано: 7 Квітня 2017

Минулої неділі, 2 квітня, в столиці України та в усіх обласних центрах було звершено спільний молебень за Перемогу наших військ у війні над агресором та за досягнення справедливого миру. Щоб приєднатися до всеукраїнської молитви в Полтаві, небайдужі громадяни та духовенство різних конфесій прийшли на Соборну площу, до пам’ятника гетьманові Івану Мазепі.
Разом люди просили у Господа захисту для наших бійців АТО, звільнення для полонених, міцності духу для воїнів, які зазнали в боях тяжких тілесних ушкоджень. Спільний молебень був зініційований Всеукраїнською радою Церков і релігійних організацій. У Полтаві молебень підтримали духовенство та вірні УПЦ КП, УАПЦ, УГКЦ, євангельські християни-баптисти й представники інших конфесій.

Тетяна ПЕТРЕНКО
Журналіст

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Рубрика: ГОЛОВНА
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