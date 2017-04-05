Небесна Сотня – то постійно відкрита незагойна рана для тих, хто втратив рідних, близьких, колег. Для всіх патріотів України…

Непересічна подія відбулася у Бутенках Кобеляцького району. Тут, у загальноосвітній школі імені Ю. П. Дольд­Михайлика, відкрито меморіальну дошку Герою України, випускнику школи Петру Гаджі, який став одним із Героїв Небесної Сотні. Ще задовго до початку скорботно-урочистого мітингу подвір’я навчального закладу “вдягнулося” у блакитно­жовті барви з вишиваними орнаментами. У жалобі прийшла мати Героя – Марія Гаджа. Один лиш Бог знає, який душевний біль пече жінці, котра втратила сина.

Народився Петро Гаджа 3 липня 1966 року в місті Рахів Закарпатської області. У 1980­му сім’я переїхала на Полтавщину й оселилася в селі Бутенки. Після навчання у місцевій школі Петро продовжив здобувати освіту в Кобеляцькому ПТУ, проходив строкову службу в армії. Більшу частину свого життя прожив у Києві, займався вантажоперевезеннями. Був скромною, порядною та доброзичливою людиною, сповнений оптимізму, із вольовим характером.

Відразу після побиття 30 листопада 2013 року “беркутівцями” мирних активістів приїхав на столичний Майдан Незалежності, став активним учасником Революції Гідності. Був зарахований до 8­ї сотні Самооборони Майдану. Брав участь у нічних чергуваннях, захищав барикади. У складі розвідувальної групи ходив добувати інформацію про розміщення та пересування “тітушок” і “беркутівців”, що часто рятувало майданівців.18 лютого 2014 року під час сутичок під стінами Верховної Ради отримав отруєння газом, який використовували “беркутівці” проти мітингувальників. Був шпиталізований, майже місяць лікувався від газових опіків бронхів та легень. 19 березня 2014 року його виписали з лікарні, збирався у санаторій. 22 березня 2014 року Петро Гаджа помер. Героя спершу поховали у селі Гоголів Броварського району Київської області. 21 жовтня 2015 року за клопотанням матері перепохований у місті Рахів Закарпатської області. Указом Президента України Петра Порошенка за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння українському народу, виявлені під час Революції Гідності, Петру Мироновичу Гаджі посмертно присвоєно звання Героя України, а в червні 2015 року нагороджено медаллю УПЦ КП “За жертовність і любов до України”.

– Героями не народжуються, героями стають. Петро Гаджа загинув, як Герой. Ми не маємо права зрадити його пам’ять, повинні усіляко підтримувати маму вірного сина України та робити все, щоб не забувати про його жертву, про інших Героїв Небесної Сотні, – наголосив у своєму виступі на мітингу депутат обласної ради Петро Ворона.

Проникливим був виступ учасника Революції Гідності, побратима Героя Костянтина Красовського:

– Майдан не пройшов для нас безслідно. Він всіх нас змінив докорінно. Він змусив нас по­іншому сприймати події, які відбувалися і відбуваються в державі. Майдан навчив нас бути небайдужими. Він навчив нас не тільки мріяти, а й працювати, робити конкретні кроки до розбудови нової країни. Країни нашої мрії. Нас змінили не морозні холодні ночі й постріли “беркутівців”, а перш за все люди, які віддали найдорожче – життя в ім’я України.

Павло Гунжель, громадський активіст, приватний підприємець, за кошти якого на фасаді Бутенківської школи встановили пам’ятну дошку, зазначив, що жертва Героїв Небесної Сотні не марна і пам’ять про них житиме серед нинішніх і прийдешніх поколінь.

Важко було говорити мамі Героя – Марії Гаджі. Кожне її слово чули серцем присутні:

– Я вдячна всім, хто пам’ятає мого сина, шанує його пам’ять та допомагає мені у скрутну хвилину. На Майдан Петра привели загострене почуття справедливості, нетерпимість до зла й бажання змінити Україну. Він був добрим сином. Важко змиритися і усвідомити, що більше не почую його слів, не відчую турботи, не побачу його посмішки. Прошу в Бога лише одного: щоб Україна оновилася, щоб не проливалася кров наших дітей…

Свій виступ Марія Гаджа закінчила віршованими рядками: “Матусю, вибач за чорну хустину. За те, що ти віднині будеш сама. Тебе я любив і любив Україну, бо вона, як і ти, була в мене одна”.

Відкрили меморіальну дошку побратим Героя Костянтин Красовський, депутат обласної ради Петро Ворона. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблого під час Революції Гідності випускника Бутенківської школи 1981 року Петра Гаджі, випускника 2012 року, Героя АТО Антона Дзерина.

Зворушливо звучали поетичні й пісенні рядки про Героїв Небесної Сотні, полеглих захисників України, які лунали у виконанні учнів школи Назара Калюжного, Ярослави Кобель, Олени Головні, Валентини Жигилій, Марії Ткач, Ярослави Козар.

Петро Гаджа з меморіальної дошки щодня зустрічатиме і проводжатиме поглядом учнів. Нагадуватиме кожному, що він поклав життя на вівтар Вітчизни, аби ми жили в мирній, квітучій Україні.

Віра КАЛЮЖНА

Заступник директора з виховної роботи Бутенківської ЗОШ І–ІІІ ступенів