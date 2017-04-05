В облдержадміністрації започатковано проведення молитовних сніданків за участю представників релігійних конфесій, керівництва області, народних депутатів, громадськості. В багатьох країнах світу такі молитовні сніданки в органах виконавчої влади, парламентах вже давно стали доброю традицією, слугуючи місцем духовного єднання нації. Відкриваючи захід, голова ОДА Валерій Головко наголосив, що ідеї молитовного сніданку, ідеї єднання, єдності церкви надзвичайно важливі для держави, української нації в ці нелегкі для України часи.

– Ця традиція перш за все має об’єднувати навколо вічних духовних цінностей державних службовців, бо, крім Божого слова, Божих заповідей, немає вищого Закону. Кожного дня ми маємо керуватися духовними цінностями, які заповів нам Господь. Бути на боці Добра, Терпіння, Смирення… Тільки маючи цей високий статус, ми будемо ухвалювати мудрі державницькі рішення в ім’я України, – наголосив голова міжфракційного депутатського об’єднання “За духовність, моральність та здоров’я України”, народний депутат України Павло Унгурян.

Про Україну, дух єдності, партнерства, про необхідність будувати державу на принципах моральності, християнських цінностей говорили архієпископ Полтавський і Кременчуцький УПЦ КП Федір, представники протестантських церков.

Учасники зібрання молилися за єдність українського народу, за Україну, за Боже благословення, Божу благодать, за мир в Україні, за перемогу.

До молитви доєднався представник державного департаменту США Андріан Плейш.

Захід відбувся в рамках відзначення п’ятсотріччя реформації в Європі.

Віктор КОСТЯНТИНІВ

Журналіст