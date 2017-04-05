На запитання читачів “Зорі Полтавщини” відповідає

міністр юстиції України Павло ПЕТРЕНКО

“Доброго дня, Павле Дмитровичу. Наскільки нам стало відомо, з початку року були змінені правила нарахування стипендій. Чи могли б ви допомогти нам розібратися у тому, хто й на яку стипендію може претендувати”.

– Так, справді, з 1 січня набрала чинності постанова Кабміну, якою затверджено новий порядок призначення стипендій.

Відповідно до цього документа право на отримання стипендії мають особи, які навчаються за державним замовленням, зокрема: учні денної форми навчання ПТУ, крім слухачів при установах виконання покарань; студенти денної форми навчання вищих навчальних закладів I–IV рівнів акредитації, крім тих, хто навчається за спеціальностями “Державне управління” і “Публічне управління та адміністрування” за замовленням Нацдержслужби; курсанти денної форми навчання невійськових вищих навчальних закладів цивільної авіації, морського і річкового транспорту; учні VIII–XII класів державних середніх спеціалізованих мистецьких шкіл; учні I–II курсів училищ фізичної культури, студенти I–II курсів Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного; слухачі підготовчих відділень музичних вищих навчальних закладів та студій підготовки акторських кадрів; клінічні ординатори; аспіранти і докторанти, які навчаються за денною формою навчання; курсанти, слухачі та ад’юнкти вищих військових навчальних закладів і військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів.

Усі стипендії діляться на академічні та соціальні.

Академічні стипендії вищі навчальні заклади призначають згідно з рейтингом успішності, до якого включаються всі студенти денної форми навчання.

Натомість соціальні стипендії в обов’язковому порядку виплачуються тим, хто за результатами навчального семестру не має академічної заборгованості й незадовільних оцінок та належить до однієї з таких категорій: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків; особи, які згідно із Законом “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” мають відповідні пільги; особи, які відповідно до статті 5 Закону “Про підвищення престижності шахтарської праці” мають право на призначення соціальних стипендій; особи, яким Законом “Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти” гарантується призначення соціальної стипендії.

Для того, щоб отримати соціальну стипендію, претенденту слід подати письмове звернення до стипендіальної комісії при ВНЗ. Звернення обов’язково має містити дату подання та документи, які підтверджують право на отримання стипендії чи пільг. Стипендіальна комісія повинна протягом 3 робочих днів прийняти рішення. У разі позитивного результату соціальна стипендія виплачується з дати звернення.

Відповідно до чинного законодавства стипендії виплачуються один раз на місяць. Розмір академічних стипендій визначається постановою Кабінету Міністрів № 1047 від 28 грудня 2016 року. Варто зазначити: якщо претендент має право на призначення кількох академічних стипендій, виплачується одна – найбільша.

Розмір соціальної стипендії у 2017 році для учнів професійно-технічних навчальних закладів з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учнів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, становить 1000 гривень на місяць. Для студентів цих категорій, які навчаються у вищих навчальних закладах, – 2000 гривень на місяць.

Павло ПЕТРЕНКО,

міністр юстиції України.

(Читачі “Зорі Полтавщини” можуть надіслати свої запитання міністру юстиції України на адресу редакції (36000, м.Полтава, вул. Пушкіна,115) або на електронну адресу: zoria@poltava.ukrtel.net). n