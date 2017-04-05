На часі проведення комплексу весняно-польових робіт, які вже розпочали аграрії близько половини районів області. Дещо гальмує проведення посівної кампанії нинішня погода. Не додає оптимізму й досить відчутне, майже на чверть, здорожчання витратних матеріалів. Однак для фермерської спільноти є інші нагальні питання, які потребують термінового рішення. А саме – недостатня кількість насіннєвих лабораторій і висока вартість перевірки якості посівного матеріалу, брак інспекторів із технічного нагляду за сільськогосподарською технікою. Та найбільша – одвічна проблема: земельні відносини. Усі ці питання розглядалися на засіданні Координаційної ради з питань розвитку фермерства при голові ОДА.

– Фермери хочуть стабільності. Нам не потрібна чужа земля, але й своєї ми не віддамо, – каже заступник голови Полтавської обласної громадської організації (ПОГО) “Асоціація фермерів та приватних землевласників “Відродження Полтавщини” Віктор Галич. – Найбільші наші проблеми – земельні. Нині, власне, як і раніше, будь-якими методами намагаються відібрати у фермерів землю або поставити їх у “підвішений” стан, щоб потім створити поле для корупційних оборудок.

Про “камені спотикання” на шляху до переоформлення (уже триває 8 місяців) орендованих земель розповідали виконувач обов’язків голови ПОГО “Асоціація фермерів та приватних землевласників “Відродження Полтавщини”, фермер Василь Бурлака, фермер з Кременчуцького району Іван Панасенко (оформляв і узаконював загалом 4 роки), Віктор Щуров із Лохвицького району та інші фермери. Оскільки земельні питання турбують аграріїв найбільше, саме їм і відвели дві третини часу засідання.

Значна кількість фермерських бід стосувалася пролонгації договорів оренди та розпаювання землі, а ще – незаконного, з точки зору аграріїв, відтермінування земельних аукціонів. Начальник головного управління Держгеокадастру в області Вадим Чувпило наголосив на наявності певних колізій і невизначеностей у земельному законодавстві та повідомив, що на останньому засіданні Координаційної ради прийнято ряд рішень, пов’язаних із діяльністю Держгеокадастру. Зокрема стосовно договорів оренди. Згідно з дорученням голови ОДА Валерія Головка, порядок подовження договорів оренди виконано.

З метою вирішення земельних проблем фермерів голова ОДА запропонував створити графік поїздок фахівців геокадастру по всіх районах області з тим, щоб під час особистої зустрічі аграрії могли поспілкуватися та вирішити наболілі питання:

– Якщо державна структура не відрегулювала земельні питання, ми маємо дати людям час відсіятися та зібрати урожай. Підтримати наших аграріїв, щоб у них не було проблем. А тим часом відпрацювати існуючі неузгодженості.

Проблемним залишається й таке важливе питання, як техогляд сільськогосподарської техніки. Після реформування Держпродспоживслужби ця функція увійшла до її повноважень. Як повідомив начальник головного управління Держпродспоживслужби Полтавщини Геннадій Пікуль, нині в області працюють лише три інспектори, які мають право проводити сертифікацію техніки:

– Ми очікуємо створення нової структури, у складі якої розпочнуть роботу ще п’ять інспекторів.

Йшлося також і про необхідність збільшення кількості насіннєвих лабораторій, адже осінь запитає, що весною робили.

Людмила ДАЦЕНКО

“Зоря Полтавщини”