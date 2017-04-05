Незвичну форму захисту своїх прав обрали працівники локомотивного депо Кременчук регіональної філії “Південна залізниця”, де обслуговуються локомотиви для пасажирських і вантажних потягів. Залізничники провели так званий італійський страйк, організований вільною профспілкою машиністів. Його суть полягає у чіткому дотриманні посадових обов’язків без будь-яких винятків, тобто працівники депо так само, як і раніше, приходять на роботу в означений згідно зі штатним розписом час, заповнюють маршрутні листи, але локомотиви у роботу не приймають. На думку страйкарів, вони фактично залишаються без роботи з вини роботодавця – ПАТ “Укрзалізниця”, зокрема керівництва регіональної філії “Південна залізниця”, яке мало б належним чином турбуватися про технічний стан локомотивів і забезпечення кременчуцького депо усім необхідним, але зобов’язання свої не виконує.

За словами голови вільної профспілки машиністів локомотивного депо Кременчук Сергія Москальця, кожен із кількох десятків локомотивів, що обслуговуються в депо, має технічні несправності різного ступеня, й згідно з правилами експлуатації випускати їх на маршрут не можна. Щоправда, раніше наявність технічних проблем і моральна застарілість локомотивів не зупиняли ні рядових працівників депо, ні керівництво залізниці – вони відправлялися на лінії за графіком. Але терпець працівників кременчуцького депо увірвався через відсутність запчастин, необхідних для ремонту локомотивів, низьку заробітну плату й небажання дирекції “Південної залізниці” налагодити діалог із рядовими залізничниками.

– Про свої проблеми ми повідомляли керівництво протягом останніх п’яти років, подавали документи, що підтверджують вкрай зношений стан рухомого складу, але безрезультатно. Усі ми знаємо про пожежі в несправних локомотивах, які не можна було випускати на лінію через технічну несправність. Вони становлять загрозу, в першу чергу, для залізничників, адже про дотримання правил безпеки при експлуатації таких локомотивів наразі навіть не йдеться. Наприклад, на жодному із електровозів не повірені штанги заземлення, і це при напрузі 27 тисяч вольт! Наші люди працюють у надзвичайно складних умовах, і нікому з керівників немає до цього ніякого діла, – розповів Сергій Москалець.

Учасники “страйку по-італійськи” передали в дирекцію регіональної філії “Південна залізниця” й ПАТ “Укрзалізниця” перелік своїх вимог, що складаються із 18 пунктів. Члени вільної профспілки локомотивного депо Кременчук вимагають звільнення з керівних посад винних у тому, що депо опинилося у жалюгідному матеріальному і технічному стані, збільшення заробітної плати всім представникам робітничих професій ПАТ “Укрзалізниця” пропорційно зростанню оплати праці в Україні, введення доплати машиністам, які працюють на тепловозах й електровозах, термін експлуатації яких понад 20 років, забезпечення усіма необхідними запчастинами і комплектуючими структурних підрозділів ПАТ “Укрзалізниця”. Також страйкарі вимагають вивести ВП “Локомотивне депо Кременчук” з підпорядкування регіональній філії “Південна залізниця” й перепідпорядкувати ПАТ “Укрзалізниця”.

Працівники кременчуцького депо, за словами Сергія Москальця, планують продовжувати започатковану акцію протесту принаймні до виконання більшості вимог із оприлюдненого ними списку.

Юлія ДУМКА-КОНДРАТЬЄВА

“Зоря Полтавщини”