Відповідно до статей 20, 21 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» передбачена виплата компенсацій вартості продуктів харчування для громадян, віднесених до 1 і 2 категорій.

Згідно з нормами чинного законодавства виплати здійснюються у поточному місяці за попередній, оскільки компенсація – це відшкодування витрат на придбання продуктів харчування. Дата виплати компенсації законодавством не встановлена.

Відповідно до пункту 9 постанови Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 р. № 936 «Про затвердження порядку використання коштів Державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» Міністерство соціальної політики України у місячний строк після прийняття закону про Державний бюджет на відповідний рік визначає в розрізі областей розміри грошової компенсації вартості продуктів харчування для названих громадян. Наказом Мінсоцполітики від 25.01. 2017 року № 111 визначені розміри такої компенсації для мешканців Полтавської області: 1 категорії – 401,40 грн, 2 категорії – 200,70 грн.

Виплата проводиться підприємствами поштового зв’язку за місцем проживання одержувачів або через установи уповноважених банків.

Департамент соціального захисту населення Полтавської ОДА.