Напрями подальшої роботи з реконструкції приміщення обласної філармонії визначили учасники наради, яка відбулася під керівництвом голови ОДА Валерія Головка. Наразі доступні 10 мільйонів гривень на початок і продовження робіт з реконструкції філармонії. Учасники наради вирішили внести пропозицію депутатам облради про збільшення фінансування філармонії ще на 10 мільйонів гривень, за рахунок перевиконання обласного бюджету.

Також досягнуто домовленості про корегування плану й ходу ремонтних робіт. Валерій Головко запропонував спочатку провести зовнішні роботи, а в осінній період перейти до внутрішніх.

Реставрацію планують завершити у наступному році. За ходом виконання робіт із реконструкції Полтавської обласної філармонії та інших об’єктів можна слідкувати на порталі «Будуємо прозоро!» (http://zabudova.pl.ua/).

***

За рейтингом Аналітичного центру “Бюро економічних та соціальних досліджень” Полтавщина – на 8-му місці.

Як розповіли під час прес-конференції генеральний директор Центру Анжеліка Саідова та експерт Костянтин Донченко, дослідження проводилися протягом листопада минулого – січня цього років у 24 областях України за винятком тимчасово окупованих територій. Мета – оцінити рівень демократичного розвитку і демократичних перетворень у процесі реформування країни. Оцінювання проводилося зокрема за такими критеріями: соціально-економічне становище, громадянська та політична активність, стан і свобода ЗМІ, децентралізація.

***

Кому належатимуть існуючі сміттєзвалища та полігони твердих побутових відходів (ПТПВ), хто буде сплачувати податки за користування земельними ділянками під майданчиками для збору сміття та як ввести оплату за користування звалищами в комунальний тариф – ці та інші питання розглянули учасники робочої наради, яку провів заступник голови ОДА Олег Пругло.

Зазначалося, що в більшості випадків земля під легальними звалищами виділена, але не оформлена. Тож потрібно розпочинати з визначення нормативно-грошової оцінки вартості земель та замірів площ полігонів з подальшою їх паспортизацією. Стосовно формування тарифів, які затверджуватимуться на місцевому рівні, то населення, найімовірніше, сплачуватиме за збирання, зберігання, перевезення та захоронення відходів. Поки що це проект. Та, зважаючи на гостроту проблеми, він цілком може бути впроваджений у практику. А з 1 січня 2018 року постане й питання сортування сміття.