Доступність ліків можна перевірити

Опубліковано: 5 Квітня 2017

Полтавці віднедавна отримали можливість ознайомитися з наявністю медикаментів, закуплених за бюджетні кошти, у лікувально-профілактичних закладах області.
За спільною ініціативою голови облдержадміністрації Валерія Головка, департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, БО “Світло надії”, ГО “Інститут аналітики та адвокації” та при технічній підтримці ТОВ “Ілайф” розроблено сайт “Доступні ліки” http://poltava.liky.ua, де можна переглянути перелік лікарських засобів, що наявні у лікувально-профілактичних закладах області. Інформація оновлюється постійно.

Ніна ДУРДИКУЛИЄВА,
в.о. головного лікаря
Обласного центру здоров’я.

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Рубрика: ГОЛОВНА
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