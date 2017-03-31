У структурі Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства – 9 лісогосподарських підприємств і 1400 співробітників, які опікуються 200 тисячами гектарів земель державного лісового фонду. Великий колектив очолює заслужений лісівник України, відмінник лісового господарства, депутат обласної ради двох попередніх скликань Юрій Тараненко. За вісім років під його керівництвом на Полтавщині посаджено 15 тисяч гектарів нових лісових насаджень, половина з яких – захисні.

Ліс для Юрія Миколайовича, який сьогодні відзначає прекрасну ювілейну дату – 50-річчя, є роботою, покликанням і життєвою стежиною. Народився він 31 березня 1967 року в краї з чудовою природою, з мальовничими лісами і річками, в оспіваних Гоголем Великих Сорочинцях Миргородського району. Після служби в армії закінчив Українську сільськогосподарську академію. Першим місцем роботи став рідний Миргородський лісгосп, де після школи починав трудову біографію робітником. Отримавши диплом про вищу освіту, молодий фахівець працював інженером охорони і захисту лісу, головним лісничим, а потім понад 10 років очолював це підприємство.

Начальником обласного управління лісового та мисливського господарства він призначений 2009 року. Під безпосереднім керівництвом Юрія Миколайовича в лісгоспах області впроваджені передові технології, завдяки яким досягнута рентабельність лісогосподарського виробництва на рівні 16,6 відсотка.

Сума інвестицій у виробничу сферу лісового господарства області в 2009 році становила 3,4 мільйона гривень, у 2016-му – 20,5 мільйона.

Нині колектив трудівників лісової галузі працює над виконанням довгострокової цільової програми “Ліси Полтавщини на період 2016–2025 років”. Нещодавно на сесії обласної ради прийнято рішення про фінансування природоохоронних заходів. Державним лісгоспам виділено

7 мільйонів гривень.

“Насамперед кошти будуть спрямовані на створення нових лісів, проведення незалежного від постійних лісокористувачів базового лісовпорядкування, інших заходів, – розповідає Юрій Тараненко. – Цьогорічні обсяги місцевої фінансової підтримки лісової галузі Полтавщини поки що є рекордними для України і вже перевищують розмір державних асигнувань, які востаннє надходили лісгоспам області у 2015 році”.

Обласне управління наразі розробляє районні та місцеві лісівничі програми, затвердження яких дозволить додатково акумулювати близько 1,5 мільйона гривень із місцевих бюджетів для потреб лісової галузі в 2017 році. Напрацьовуються і пропозиції щодо внесення необхідних змін до законодавства для спрощення доступу державних лісгоспів до місцевих фінансових ресурсів.

Велику увагу колектив приділяє розвитку декоративного садівництва. Лісгоспи повністю перейшли на сучасний електронний облік деревини.

Юрій Тараненко вміло розробляє та впроваджує заходи протипожежного захисту та лісозахисних робіт, розповідають його колеги. Кількість випадків лісових пожеж, які спричиняли значні збитки довкіллю і людям, щороку зменшується. За чотири останніх роки державні лісгоспи спрямували на охорону лісів від вогню близько 20 мільйонів гривень. Лише за 2016 рік працівники лісу проклали понад 3 тисячі кілометрів нових захисних смуг і поновили 32,7 тисячі кілометрів існуючих, виїздили в майже 1400 рейдів, організували цілодобові чергування й відеонагляд. У масивах збудовано близько 25 кілометрів і відремонтовано 45 кілометрів лісових доріг. На узліссях обабіч трас лісівники обладнали 70 місць відпочинку з дитячими майданчиками, альтанками, 8 екологічних стежок. Оновлюється парк технологічного транспорту, поліпшуються умови праці колективу. Зокрема проведено капремонти і завершені будівництва виробничих приміщень, адмінбудівель на суму понад 4 мільйони гривень. Вчасно виплачується заробітна плата працюючим. У 2009 році середньомісячна платня зайнятих у лісовій галузі людей становила 1405 гривень, нині середня зарплата – 5346 гривень.

Тож недаремно начальник обласного управління лісового і мисливського господарства Юрій Тараненко має чимало відомчих відзнак, нагороджений дипломом “Лицар Вітчизни”, Подякою голови Держкомлісгоспу України, почесними грамотами обласної державної адміністрації та обласної ради.

До славної дати ювіляр підійшов з вагомими професійними здобутками. “Зоря Полтавщини” приєднується до привітань ювіляру і бажає Юрію Миколайовичу Тараненку та очолюваному ним колективу нових трудових звершень, миру і злагоди.

Валентина ПЕТРЕНКО

Журналіст