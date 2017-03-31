Про підсумки економічного і соціального розвитку, виконання бюджету та стан реалізації проектів Державного фонду регіонального розвитку на Полтавщині за 2016 рік йшлося на спільному розширеному засіданні колегії облдержадміністрації та ради регіонального розвитку, яке провів голова ОДА Валерій Головко. В роботі зібрання взяв участь голова обласної ради Олександр Біленький.

Полтавщина є бюджетоутворюючим регіоном України. За минулорічними обсягами внеску до Держбюджету область посіла 4-те місце серед регіонів держави. Полтавщина у першій п’ятірці й за обсягами капітальних інвестицій на одну особу. А за індексом демократичного розвитку регіону область займає 8-ме місце, зазначила доповідач, директор департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій ОДА Інна Іщенко:

– За підсумками 2016 року в промисловому комплексі індекс промислової продукції становив 99,9 відсотка (в Україні – 102,4 відсотка). За обсягами реалізованої промислової продукції область посідає 6-те місце в Україні – 125,6 мільярда гривень, або 7,1 відсотка від загального обсягу.

Оборот зовнішньої торгівлі товарів за 11 місяців 2016 року становив 2 мільярди доларів США. Обсяги експорту товарів склали 1,3 мільярда, імпорту – 0,7 мільярда доларів. За 9 місяців 2016 року в економіку області іноземними інвесторами вкладено 21,9 мільйона доларів США прямих інвестицій.

За 2016 рік середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована штатному працівнику, становила 4621 гривню. Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 січня 2017-го становила 27,2 мільйона гривень, що на 4,2 мільйона менше, ніж на початок року.

Водночас актуальними залишаються ряд проблем, серед яких: необхідність упорядкування системи поводження з побутовими відходами, забезпечення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, забезпечення цільовими видатками для лікування хворих на цукровий діабет, фінансування за програмами з онкології, туберкульозу, СНІДу, гемофілії, серцево-судинних захворювань, репродуктивного здоров’я й імунопрофілактики та інші.

Найсприятливішим за рівнем наповнення місцевих бюджетів назвав 2016 рік директор департаменту фінансів ОДА Павло Кропивка:

– План доходів виконано на 121,6 відсотка, у тому числі за загальним фондом – на 116 відсотків. Надійшло на 1232 мільйони гривень більше запланованого, з них надпланові надходження до загального фонду – 851 мільйон. Надходження до бюджетів усіх рівнів становлять 28099 мільйонів гривень, що на 3,5% більше, ніж за 2015 рік. До місцевих бюджетів надійшло податків, зборів та платежів 6931 мільйон гривень. Приріст становить 2109 мільйонів гривень (44 відсотки).

Павло Кропивка також зазначив, що залишки на рахунках невикористаних та нерозподілених бюджетних коштів з року в рік зростають. Якщо на початок січня 2014 року залишки становили понад 163 мільйони гривень, на початок 2015-го – більше 205 мільйонів, то на початок 2017-го – 326,7 мільйона гривень. На жаль, ці кошти втрачають свою купівельну спроможність.

Місцеві бюджети за 2016 рік з Державного бюджету отримали субвенції на соціальні виплати населенню на загальну суму понад 4,25 мільярда гривень (99,9% від уточненого плану на рік).

На колегії також були розглянуті інші питання життєдіяльності області. Із розглянутих питань прийнято відповідні рішення.

Людмила ДАЦЕНКО

“Зоря Полтавщини”