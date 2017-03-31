Євген Лопушинський очолив обласну організацію НСЖУ

Опубліковано: 31 Березня 2017

На XV звітно-виборній конференції Полтавської обласної організації Національної спілки журналістів України обрали нового голову. На цю посаду було два претенденти – обидва колишні генеральні директори
ОДТРК “Лтава” Микола Ляпаненко і Євген Лопушинський.
У результаті таємного голосування більшу кількість голосів здобув Євген Лопушинський.
Полтавська обласна організація НСЖУ обрала курс на найближчі п`ять років. “Головні завдання, які вбачаю, – повернення поваги до професії журналіста, захист прав і свобод представників цієї небезпечної праці, дотримання журналістських стандартів та кодексу професійної етики, протидія російській пропаганді. Вірю, що нам разом це під силу! І розраховую на солідарність та підтримку колег по цеху”, – написав на своїй сторінці у facebook новообраний голова.
На конференції також обрано правління обласного осередку творчої спілки, делегатів на черговий з’їзд НСЖУ.

Богдан ЛЕБІДЬ
Журналіст

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Рубрика: ГОЛОВНА
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