Багато жителів нашого регіону вже користуються перевагами 3G від Київстар. Однак якщо рік тому нова мережа була доступна лише в обласному центрі та інших містах Полтавщини, то сьогодні покриття дісталося найвіддаленіших сіл. Тільки за останній час зв’язок 3G прийшов у Смотрики, Красну Луку, Ревущине, Пристань, Кіндрівку, Заріччя та Терни.

Темпи розширення мережі нового покоління від Київстар підтверджують його репутацію як лідера ринку телеком-послуг. Однак компанія не тільки першопроходець у сфері високих технологій. Київстар, за словами його президента Петра Чернишова, є зразком ефективного бізнесу і надійним партнером держави, а зусилля компанії відзначені зростанням довіри клієнтів. І це справедлива оцінка. Адже за 2016 рік компанія забезпечила надходження до Держбюджету на рівні 4,2 млрд грн, що є найбільшим показником серед усіх операторів мобільного зв’язку України. А обсяги інвестицій у технічне оновлення і розвиток 3G перевищили 9 млрд грн за останні два роки.

Слід зауважити, що модернізація мережі Київстар є революційною за суттю. На зміну обладнанню, можливості якого обмежувалися однією технологією (GSM, або 2G), приходить нове – мультисистемне (2G/3G/4G). Це обладнання підтримує різні стандарти та технології зв’язку. Тобто у разі отримання ліцензії на 4G компанія зможе швидко розгорнути нову мережу із розширеними можливостями. Значення цього процесу складно переоцінити. Експерти стверджують: якщо держава ухвалить позитивне рішення щодо запровадження 4G у спектрі, що вже мають оператори мобільного зв’язку, Україна зробить інформаційний ривок. А відтак значно зростуть і можливості нашої країни у світі.

Важливо й те, що заміна та оновлення обладнання, які нині проводить Київстар, мають усебічний характер. Фахівці оцінять той факт, що замінюється не тільки «начиння» базових станцій та програмне забезпечення, а й канали зв’язку між ними. Суттєво збільшуються швидкість та ємність транспортних каналів за рахунок впровадження IP-технологій та сучасного оптоволокна. А для споживача без спеціальної технічної освіти сутність заміни можна описати двома словами: «надійність і якість». Це стосується як самого мобільного зв’язку, так і 3G-Інтернету, користувачі якого зможуть якнайкраще оцінити переваги нових технологій.

Досвідченим інтернет-серферам можна не пояснювати, що означає розширення покриття мережі якісного 3G. Вони знають, що за цим стоїть збільшення території мобільності та комфорту практично на всю нашу область. А для тих, хто ще не знайомий з таким поняттям, як мобільний Інтернет, просто скажемо, що тепер доступність якісної мережі залежить тільки від вашого рішення.

Адже тепер не потрібно чекати, коли протягнуть кабель до умовної Хитці чи Любівщини. Щоб зробити доступними соціальні мережі, відеодзвінки родичам і друзям, онлайн-шопінг і подорожі, інтерактивні карти, а також багато іншого, досить мати відповідну модель смартфона і стартовий пакет від Київстар.

А далі все «на раз, два, три». Обирайте тарифний план, який найкраще підходить для ваших потреб та інтересів. Підключайтеся. І насолоджуйтесь використанням якісного Інтернету, що його гарантує 3G від Київстар.

Ірина Наумова

Журналіст