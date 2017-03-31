Світловий день збільшився, повітря вже значно прогрілося, отже, саме час садити й сіяти. “Весняний день рік годує”, – кажуть селяни. І справді, треба поспішати із сівбою, щоб застати живильну весняну вологу. Головна турбота городників у квітні – загартовування розсади, профілактика хвороб й висаджування молодих рослин у грунт, тобто в теплицю чи на грядку.

САД

Коли на деревах і ягідних чагарниках почнуть масово розпускатися бруньки, слід завершити формування крон – виконувати цю роботу потрібно до того, як почнеться сокорух. Якщо ж не встигли здійснити санітарне обрізування у ягіднику, необхідно поквапитися. Видаляти потрібно пошкоджені й слабкі пагони, підмерзлі верхівки кущів. При цьому особливу увагу варто приділити чорній смородині: виявивши на пагонах надто потовщені бруньки, треба видалити і спалити їх – вони уражені бруньковим кліщем.

Якщо ви – прибічник екологічного землеробства і не використовуєте отрутохімікати на ділянці, полийте ягідні кущі гарячою водою з настоєм часнику чи цибулі, що допоможе захистити їх від багатьох інфекцій і шкідників.

Побіливши штамби й скелетні гілки плодових дерев свіжогашеним вапном з домішкою глини або коров’яку, почнемо рихлення грунту в пристовбурних колах. Підпушивши, слід припудрити його попелом, угноїти компостом. Якщо земля на ділянці надто важка, покращити її аерацію можна, вносячи торф або перепрілий гній.

Квітень – найбільш вдалий час для розмноження ягідних культур укоріненням нижніх пагонів.

Знявши зимове укриття із винограду, слід прибрати сухі гілки, листя, а також минулорічну мульчу, полити й підживити рослини. Зібрані органічні рештки не можна залишати на ділянці – найкраще відправити їх у компостну купу.

Настав час також потурбуватися про полуничну грядку. Прибравши укривний шар, треба видалити засохлі листочки, припудрити насадження попелом і замульчувати сухими сосновими голками. Це забезпечить необхідне підживлення і захистить тендітні корені від різких температурних коливань А головне – така мульча здатна поліпшити смак ягід. До речі, якщо хочете насолодитися раннім урожаєм, у квітні краще накрити суничні рядки плівкою, розстеливши її на дуги.

ГОРОД

Настав час зайнятися підготовкою грунту для висаджування овочевої розсади. У перші квітневі дні у відкритий грунт висівають такі холодостійкі культури, як редиска, морква, редька, цибуля, салат, горох. Позаяк на вулиці ще доволі холодно, на ніч посіви необхідно вкривати плівкою або іншим нетканим матеріалом. З другої декади вже можна сіяти й зеленні культури, наприклад, шпинат, петрушку, кінзу, кріп. Застосування плівкового укриття дозволить прискорити появу сходів і захистити їх від можливих приморозків.

Підготувавши грядки до висіву більш теплолюбних культур, для збереження в грунті вологи їх краще вкрити плівкою. Обов’язково проведіть дезінфекційну обробку теплиць і парників борним розчином, помийте усі збірні елементи. Ретельно спушивши тепличний грунт, у нього вже можна висівати капусту, броколі, пряні трави.

З підзимових посівів слід прибрати мульчу, спушити землю у міжряддях і підживити розчином органіки. Перед тим, як висаджувати розсаду на постійне місце, її треба призвичаїти до життя на відкритому повітрі загартовуванням. Спочатку молоді рослини винесіть на годину на балкон чи неопалювану веранду, а потім – надвір, але якщо температура повітря назовні не буде нижчою 10 градусів тепла.

КВІТНИК

На початку другого весняного місяця час розсадити багаторічники, зокрема флокси, хризантеми, дельфініуми. Найкраще вони приживаються при діленні старих кореневищ на посадкові частини до початку розгортання листочків.

Щоб отримати рясне цвітіння цибульних культур, слід підживити їх розчином комплексного добрива. Бульбоцибулини жоржин, гладіолусів, як свідчить практика, найкраще садити в грунт, прогрітий хоча б до 10 градусів, інакше рослини проростатимуть дуже недружно або й узагалі можуть загинути.

Троянди звільняти з-під накриття необхідно поступово: спочатку провітрювати їх щодня протягом кількох годин й лише потім повністю прибрати покрив. Санітарну й формуючу обрізку треба робити до того, як із бруньок почнуть розвиватися листочки. Температура повітря при цьому має бути вищою 5 градусів тепла. Захистити молоді трояндові кущі від шкідників і хвороб допоможе деревний попіл. Під кожну рослину треба внести по 200–300 г і неглибоко прикопати.

У теплиці під плівку можна сіяти на розсаду космеї, чорнобривці, жоржини та інші однорічники.

Підгодівлею цибулинних багаторічників, що квітують улітку, потрібно зайнятися після появи перших паростків. Акуратно спушивши грунт навколо них, слід обробити сходи проти шкідливих комах розчином зеленого мила або припудрити їх попелом. Знявши з лілійників мульчу, їх варто підживити перегноєм або компостом з додаванням невеликої кількості використаної меленої кави (2 столові ложки гущі на піввідра компосту).