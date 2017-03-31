У садку, окрім яблунь і груш, обов’язково потрібно посадити хоча б кілька сливових дерев, адже слива – дуже корисна й благодатна культура. У квітні саме час потурбуватися про поповнення садової колекції молодими деревцями сливи.

Перш за все слід правильно підібрати місце для садіння. Це має бути добре освітлена ділянка, адже при нестачі сонячного світла годі чекати рясного плодоношення. Тож місця під сараями, у затінку краще віддати яблуням – вони менш вибагливі до освітлення, й обрати ділянку під вікном із східного боку чи на західному боці будівлі.

Доза добрив, що їх потрібно внести в яму при висаджуванні молодого деревця, залежить від її розміру (чим вона глибша й ширша, тим більше знадобиться поживи), механічного складу грунтосуміші на ділянці. Так, на неродючому грунті в посадкову яму розміром 80х40 см слід внести не менше 1–2 відер перегною або ж 1,5–3 відра компосту, а також 200 г подвійного суперфосфату, 600 г деревного попелу або 50 г хлористого калію. Якщо грунт на ділянці більш родючий, кількість добрив зменшують, якщо ж кислий, у кожну підготовлену під садіння яму додають окремо по 1 кг вапна чи крейди.

Ями слід засипати тільки верхнім перегнійним шаром, перемішавши його з добривами. Частину підготовленого таким чином субстрату насипають на дно ями і формують із нього горбик на 2/3 її глибини. Корені саджанця слід розкласти так, щоб вони рівномірно розподілилися по горбику, а коренева шийка опинилася на 5–7 см вище рівня залягання грунтового шару. Якщо її надто заглибити, деревце розвиватиметься повільно і зволікатиме із плодоношенням. Другу частину підготовленого поживного субстрату насипають на корені після їх рясного поливу. Утрамбувавши землю, пристовбурне коло мульчують торф’яною крихтою, перегноєм чи компостом.

Підживлювати молоді сливові насадження за умови внесення добрив під час їх закладання слід, починаючи із другого року. Час внесення поживи – рання весна. Із розрахунку на 1 м2 знадобиться 20–30 г азотних добрив. Їх бажано одразу ж заробити в грунт на глибину 5–7 см. Протягом вегетаційного періоду деревця азотовмісними добривами, тобто аміачною селітрою (15 г на 1 м2) чи сечовиною (10–13 г на 1 м2), необхідно підживити ще двічі. Уперше добрива слід внести одразу після завершення цвітіння, а вдруге – десь через місяць по тому.

На четвертий рік після закладання молодих сливових насаджень під перекопування на площі пристовбурних кіл треба буде внести по 25–30 г суперфосфату, 20 г хлористого калію й 10 кг органічних добрив із розрахунку на 1 м2. Сливи добре сприймають також періодичне підживлення розчином рідкого гною (у співвідношенні 1:4), коров’яку (1:10) чи пташиного посліду (1:20). Перед внесенням добрив рослини щоразу треба добре поливати.

Іван ВАСИЛЕНКО

Садівник