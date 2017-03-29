Сучасні технології не стоять на місці, й альтернативна енергетика здобуває все більше прихильників. Люди хочуть користуватися новітніми розробками, що дають змогу мати автономне опалення, освітлення, підігрів води і не залежати від високих тарифів на енергоносії.

Енергоефективність входить у наше життя в складний період. Вичерпні енергоресурси стрімко дорожчають, а використання відновлюваних знаходиться на початковому рівні – приблизно 3 відсотки від загального споживання енергії.

Нещодавно у Полтаві журналістам розповідали, як заощадити за допомогою сонячних панелей, світлодіодних ламп, акумуляторів енергії сонця та електромобілів.

Сонячні батареї використовуються для забезпечення електричною енергією приватних будинків, котеджів, дач, заміських і міських будівель, літніх будиночків, літніх душових тощо. Їх можна ставити скрізь, де є потреба в додатковому джерелі енергії, запевнили учасники виставки.

Охоронне підприємство “Явір-2000” – саме тут представникам ЗМІ демонстрували цікавинки – опалює та освітлює виробничі приміщення, освітлює прилеглу територію та автостоянку, заправляє службові автомобілі, які, у тому числі, виїздять і за оперативними потребами, за допомогою альтернативних джерел енергії. Електрика, зокрема, використовується для заправки авто замість бензину, сонячні батареї та світлодіодні лампи – для роботи ліхтарів і зовнішніх світильників замість електроенергії.

– Альтернативне обладнання, що працює зокрема на сонячній енергії, можна застосовувати для забезпечення живлення систем охорони та відеонагляду, автоматичного відчинення воріт, живлення електронних замків, резервного постачання електрики в будинки чи інші технологічні системи, – розповідає партнер компанії «Явір-2000», директор енергосервісної компанії «ЕСКО-Лтава», що займається впровадженням енергозберігаючих технологій, Артем Вірченко.

Фахівець розповідає про специфіку використання приладів альтернативної енергетики. Зокрема показує систему для отримання гарячої води влітку без електроприладів, тільки за допомогою сонячної енергії. Встановлюється така панель на даху будівлі.

– Усередині знаходиться трубочка з проміжним теплоносієм, у даному випадку – фреоном. Нагріваючись, він передає тепло баку. В баці вже безпосередньо нагрівається вода, – пояснює спеціаліст.

У регіонах, де в холодну пору року температура не опускається нижче десяти градусів морозу, таку систему можна застосовувати і взимку. Користь та економія від сонячних панелей відчутна цілий рік. Комерційний директор ПП “ЕСКО-Лтава” Сергій Лисенко каже, що окупиться обладнання за 8–12 місяців.

Артем Вірченко показує й інший прилад, інвертор, що дозволяє не тільки отримувати дешеву енергію, накопичуючи її від сонця, а й продавати, зокрема державі, за “зеленим тарифом”.

– Вночі електрика, що йде по мережі, класифікується за нижчим тарифом, – зазначає він.

Акумулятори електромобілів заправляють від звичайних електророзеток переважно в нічний час. Якщо використовувати нічний тариф, говорять фахівці, кілометр шляху для такої машини обходиться у 27 копійок, тоді як на дизельному пальному – 1,6 гривні, на бензині – 2,7. На одній заправці електромобіль може проїхати відстань у 200 кілометрів. Щоправда, акумуляторних колонок для таких авто на заправках поки що небагато, тому не варто їхати надовго в місцевість, де вони не встановлені, – може статися так, що в дорозі ніде буде заправитись. Але справа ця перспективна. Електровелосипеди та електромобілі стають популярними у споживачів.

о й для офісів нашої компанії, які знаходяться в інших містах. Один автомобіль коштує 16–19 тисяч доларів, – розповідає Артем Вірченко.

За рівнем розвитку енергозбереження й альтернативної енергетики варто рівнятися на скандинавські країни, вважають полтавські фахівці цієї сфери. У нашій місцевості, розуміючи вигоду, альтернативними джерелами тепла й світла нині більше цікавляться приватні компанії і господарі, ніж державні й бюджетні організації.

– Третій рік пропагуємо енергозбереження і відновлювальні джерела енергії в Полтавській області, – говорить голова ГО “Еко-Лтава” Юлія Мельник. Ця громадська організація стала ініціатором презентації альтернативної енергетики. – В умовах скорочення кількості викопного палива в світі та в Україні зокрема це – ключова тема. Запросили журналістів на цей об’єкт, щоб показати, що енергозбереження важливе не тільки в побуті, в наших будинках і квартирах, а й у бізнесі, й продемонструвати успішний, на нашу думку, приклад для Полтави. Представники бізнесу повинні теж думати про скорочення споживання енергоносіїв і впровадження так званої зеленої енергетики.

Нещодавно Юлія Мельник побувала за навчальною програмою в Японії й зазначає, що у цій країні питання енергозбереження – першочергове. Японія залежна від зовнішніх джерел енергії, особливо після землетрусів і зупинки атомних електростанцій. Кожний кіловат енергії там на обліку, коштує дорого. Діють державні програми субсидій для енергоефективного обладнання та відновлювальної енергетики. Укладаються ЕСКО-контракти (тобто енергосервісні контракти, де передбачене повернення коштів, витрачених на енергоефективні заходи за рахунок економії енергоресурсів), застосовуються електронні системи енергоменеджменту тощо.

Людям варто розуміти, що традиційні ресурси нашої планети не безмежні, і важливо почати активно використовувати альтернативні, тобто відновлювальні, джерела енергії – сонце, вітер, воду, тепло землі, – які економічно вигідні і не завдають шкоди довкіллю.

Ганна ЯЛОВЕГІНА.