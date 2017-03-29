Планами щодо відзначення 330-ї річниці з часу обрання Івана Мазепи гетьманом Війська Запорозького поділилися представники Полтавського обласного товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка й гості з Харківської області, зокрема із селища Коломак. Імовірно, в тім краї, біля однойменної річки, 25 липня 1687 року генерального осавула Івана Мазепу козацтво обрало гетьманом. Тому чимало урочистих заходів збираються провести саме на Харківщині. Про це організатори повідомили журналістам і представникам громадськості на тематичному брифінгу біля пам’ятника Іванові Мазепі в Полтаві. Дату зустрічі обрали невипадково – день народження гетьмана – 20 березня.

Незважаючи на те, що пам’ятну дату масштабно відзначатимуть у сусідній області, Полтавщина внесла свою лепту в калейдоскоп подій. Невдовзі в нашому обласному центрі відбудеться триденний кінофестиваль. Він має назву “Мазепа-фест. Дні українського кіно”. Пройде захід 7 – 9 квітня в кінотеатрі “Колос”.

Програму організатори – обласна “Просвіта” й Державне агентство з питань кіно – обіцяють насичену. Зокрема 7 квітня о 16-й годині глядачам продемонструють новий художній фільм “Жива” про українську повстанську армію. На його презентацію мають приїхати актори, які знялися у стрічці. Наступного дня о 12-й годині фестиваль продовжить мультфільм “Кирило Кожум’яка”. За словами голови Полтавського обласного товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка Миколи Кульчинського, організатори хочуть провести для малечі, яка завітає на показ, майстер-клас зі створення мультфільму. О 14-й відвідувачі кінотеатру зможуть переглянути стрічку “Гніздо горлиці”, яка порушує проблеми трудової еміграції українців. 9 квітня о 12-й годині у “Колосі” відбудеться показ документального фільму “Переломний момент”, який охоплює події Революції гідності й нинішньої війни на сході України. О 14-й годині завершить фестиваль ретроспективний історичний художній фільм “Княгиня Ольга”. Вхід на кінофестиваль вільний.

Музичний “Мазепа-фест” переїздить, принаймні на нинішній рік, у селище Коломак Харківської області. Як пояснив Микола Кульчинський, у Полтаві цьогоріч рок-фестиваль не проводитимуть через комерційні причини. Харківщина ж фінансово підтримати таке музичне дійство погодилася.

Окрім “Мазепа-фесту”, в Коломаку має відбутися ще одна масштабна подія – встановлення пам’ятника Іванові Мазепі. До слова, однією скульптурою там планують не обмежитися, а спорудити цілий меморіальний комплекс.

– За пам’ятником Мазепи будуть розміщені п’ять рельєфів із зображеними у бронзі історичними подіями, – пояснив Коломацький селищний голова Володимир Бабець.

Проект уже розроблений. Він пройшов конкурсний відбір і публічне обговорення. Автори ідеї – харківський архітектор Назар Божинський і скульптор Володимир Кочмар. Монумент хочуть створити народний, себто споруджений на благодійні кошти і пожертви.

Так, уже відкритий спеціальний рахунок. Інформація про рух коштів, згідно із текстом звернення Коломацької селищної ради щодо будівництва пам’ятника гетьману Мазепі, є відкритою і висвітлюється на офіційному сайті ради: www.kolomak-rada.gov.ua.

На цьому ж сайті можна ознайомитися з текстом самого звернення, де вказаний номер розрахункового рахунку, на який можна перерахувати кошти на підтримку ініціативи.

У квітні мине рік, як у Полтаві встановили пам’ятник гетьману Мазепі. Але перипетії довкола нього не вщухають. Зокрема монумент мають передати з балансу місцевої “Просвіти” на баланс міста. Потрібні документи, зокрема про оцінку пам’ятника, розповів Микола Кульчинський, зібрали. Півроку минуло, а зрушень з боку міської влади нема. Тому досі, за словами очільника полтавського осередку “Просвіти”, біля монумента не можна встановити камери відеоспостереження задля безпеки пам’ятки, допоки її не візьмуть на баланс міста.

З нагоди відзначення 330-ї річниці обрання Івана Мазепи гетьманом Війська Запорозького Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка готує прем’єру – постановку опери “Іван Мазепа”. Її планують представити глядачам на відкритому майданчику в Коломаці у ході урочистостей. Крім того, на базі Харківського регіонального інституту державного управління планують провести міжнародну наукову конференцію, присвячену добі гетьмана Мазепи й устрою тогочасного врядування.

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 22 грудня 2016 року № 1807-VІІІ пам’ятну дату відзначатимуть на державному рівні.

Анна ВАСЕЦЬКА.