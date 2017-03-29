Зміцнення муніципального сектора в Україні, впровадження ефективного демократичного управління та прискорення економічного розвитку шляхом підвищення спроможності українських міст у сфері демократизації врядування та економічного розвитку – саме на це спрямований проект ПРОМІС. Він реалізується у нашій державі Федерацією канадських муніципалітетів за фінансування міністерства міжнародних справ Канади з квітня 2015-го й триватиме до кінця 2020 року.

У рамках дії Проекту в обласному центрі відбувся міжвідомчий форум, на якому обговорили питання “Ефективне врядування в громадах як запорука швидкого розвитку Полтавщини”. Відкриваючи роботу форуму, голова ОДА Валерій Головко наголосив на важливості заходу не лише для його учасників, представників виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а й для всієї України. Очільник області також привітав присутніх із ратифікацією у Верховній Раді Угоди про зону вільної торгівлі з Канадою.

На готовності обласної ради до ефективної співпраці зі стратегічними партнерами, сприянні впровадження новітніх технологій наголосив заступник голови обласної ради Анатолій Ханко.

Головний радник з питань врядування ПРОМІС Кейді Ворд зазначила, що Полтавщина багата на ресурси й талановитих людей, та побажала плідної співпраці з областю. Учасники форуму ділилися напрацюваннями взаємодії між владою та ініціативами громад, запозичували заокеанський досвід експертів Проекту.

Загалом на даний час у регіоні успішно впроваджено 17 проектів міжнародної технічної допомоги. Торік область залучила на ці цілі 23 мільйони гривень.

– Найголовніші напрямки проектів – це урядування, розвиток суспільства, підтримка муніципального сектора та децентралізації. Ефективно впроваджуються реформи в освітній і науковій сфері, охороні здоров’я, проекти з енергоефективності та енергозбереження, поводження з твердими побутовими відходами, – констатувала директор департаменту економічного розвитку, торгівлі й залучення інвестицій ОДА Інна Іщенко. – Окрім Канади, Полтавщині допомагають уряди США та Німеччини, Швейцарська конфедерація, Японія, Європейський Союз. Лише за минулий рік завершено близько 30 мікропроектів у різних сферах життєдіяльності області. У них взяли участь вісім районів.

Безпосередньо за підтримки Проекту ПРОМІС у 4 містах (Полтава, Кременчук, Миргород, Горішні Плавні) реалізуються міжмуніципальні ініціативи в рамках стратегії розвитку міст.

– Наше завдання – сконцентрувати фінансові, економічні, суспільні та соціальні зусилля заради досягнення якісного, комфортного життя наших громадян. У даному напрямку ми продовжимо роботу та співпрацю, – наголосив Валерій Головко.

Досвідом ефективного врядування у громадах поділився депутат органу врядування з канадського містечка Вон Алан Шефман. Він розповів, що у нього на батьківщині велика увага з боку місцевої влади приділяється підтримці старт-апів.

– У випадку, якщо бізнесмен чи бізнесвумен захоче відкрити власний малий бізнес, на першому початковому етапі вони отримають фінансування та необхідну підтримку, наприклад, бухгалтера чи юриста, все, що потрібно для відкриття, їм це надає міська влада, – зазначив Алан Шефман.

Успішним досвідом впровадження проекту “Бюджет участі” поділилася секретар Полтавської міськради Оксана Деркач.

Людмила ДАЦЕНКО

“Зоря Полтавщини”