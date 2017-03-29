Фінішував перший етап всеукраїнського соціального проекту «Сільський ревізор». Київські журналісти проводили ревізію об’єктів соціальної інфраструктури у Полтавській, Чернігівській, Одеській, Київській, Хмельницькій, Тернопільській, Сумській та Черкаській областях. За п’ятибальною шкалою оцінювався кожний громадський об’єкт у селі: школа, дитсадок, фельдшерсько-акушерський пункт, амбулаторія, пошта, сільська рада, Будинок культури, бібліотека, музей, стадіон, магазин, ферма, підприємство. Досліджувався стан доріг, вуличного освітлення, публікувався сільський бюджет, де було вказано, звідки надходять соціальні кошти, куди і як витрачаються.

«На національному рівні порушити проблему інфраструктури українського села; показати, що воно може бути комфортним місцем для проживання; перевірити, як про нього піклуються аграрії та держава», – так сформулювала завдання Проекту його керівник Дарина Козоріз.

Інспектування почали із батьківщини автора «Ревізора» – села Гоголевого Шишацького району. За рік журналісти відвідали десять сіл, кожне із яких отримало нагороду та кошти на розвиток інфраструктури.

За результатами голосування Гоголеве здобуло почесне звання «Туристичне село року 2016» та сертифікат на суму 10 000 гривень. Головну нагороду та сертифікат від «Сільського ревізора» на 100 000 грн отримало село Денихівка Тетіївського району на Київщині.

На церемонії нагородження заступник міністра аграрної політики та продовольства України Олена Ковальова зазначила: «Я пораділа, що є різні успішні села: портові, що мають бюджет у кілька десятків мільйонів гривень, та невеликі, котрі мають тисячі гривень. Проте кожне село знайшло свою особливість, певну локальну «фішку», яку можна розвивати».

Ми теж вдячні творчій групі Проекту за те, що привернули увагу громадськості до людей українського села. Такий Проект потрібний, бо він ще більше згуртовує громади, вселяє впевненість у тому, що наші села заслуговують на добре слово і підтримку. Вдячні всім, хто нас підтримав і віддав свої голоси за Гоголеве.

Тож не пропустіть шанс розповісти про своє село та отримати перемогу в одній із номінацій «Сільського ревізора» чи навіть стати «Селом року 2017».

Лідія ЄНКО

Директор Національного

музею-заповідника М. В. Гоголя