На запитання читачів “Зорі Полтавщини” відповідає міністр юстиції України Павло ПЕТРЕНКО

“Доброго дня, пане міністре. Звертаюся до Вас за допомогою, бо інших методів, як примусити батька нашої дитини сплачувати аліменти, не знаю. За 4 роки з дня народження дитини ми отримали від нього допомогу лише кілька разів. Усі мої умовляння і благання зважити на те, що це його дитина, ніяк не подіяли. Допомоги ми так і не дочекалися. Скажіть, будь ласка, чи є можливість примусити його сплачувати аліменти і компенсувати нам ті кошти, які не були сплачені за ці роки?”

– На жаль, стягнення аліментів з безвідповідальних батьків, які ухиляються від допомоги своїй же дитині, є гострою проблемою. Однак не варто впадати у відчай. Чинне законодавство дає реальну можливість захистити свої права і права дитини.

Аліменти за минулий час можуть бути присуджені, якщо позивач надасть суду докази того, що він вживав заходів щодо одержання аліментів з відповідача, але не міг їх одержати у зв’язку з ухиленням останнього від їх сплати.

У цьому разі суд може присудити аліменти за минулий час, але не більш як за 3 роки. Для цього позивачу необхідно звернутися з позовом про стягнення аліментів за минулий час до суду першої інстанції з відповідною заявою.

Позовна заява подається до суду за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання або за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем перебування відповідача, або за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.

До позовної заяви необхідно долучити докази того, що позивач вживав заходів щодо одержання аліментів з відповідача. Такими доказами можуть бути пояснення сторін, третіх осіб або ж їхніх представників, допитаних як свідків, показання інших свідків, листи, телеграми, повідомлення, зокрема звуко- і відеозаписи, висновки експертів тощо.

Тобто доказами у такого роду справах можуть стати будь-які фактичні дані, на підставі яких суд зможе встановити наявність обставин, що обґрунтовують вимоги.

За наявності таких доказів суд має стати на сторону позивача та стягнути аліменти з відповідача.

Однак хочу наголосити, що кожна така справа потребує індивідуального підходу та ознайомлення з усіма деталями. Тому раджу звернутися за консультацією до наших адвокатів системи безоплатної правової допомоги. Наші юристи залюбки допоможуть Вам розібратися з цією ситуацією та домогтися позитивного для Вас рішення.

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Павло ПЕТРЕНКО,

міністр юстиції України.

(Читачі “Зорі Полтавщини” можуть надіслати свої запитання міністру юстиції України на адресу редакції: 36000, м. Полтава, вул. Пушкіна,115, або на електронну адресу: zoria@poltava.ukrtel.net).