Нещодавно в Києві відбулися престижні змагання юних конструкторів. У рамках Всеукраїнського чемпіонату “ROBOfirst – більш ніж роботи” було проведено два конкурси науково-технічного спрямування – Всеукраїнський чемпіонат FIRST LEGO League, в якому брали участь юні конструктори 9–16 років, та Всеукраїнський фестиваль FIRST LEGO League Junior для дітей 6–10 років. Полтавську область на змаганнях представляла команда Горішньоплавнівської ЗОШ І–ІІІ ступенів №1.

Завдання для учасників чемпіонату було доволі складним, але надзвичайно цікавим. Команди мали розробити і презентувати концепцію взаємодії людини і тварин у природному середовищі із використанням робототехніки. Команда юних техніків із Горішніх Плавнів PRIME ROBOTICS під керівництвом учителя інформатики Олександра Романа створила і представила проект ISKRA – модель робота, здатного насичувати киснем воду, прискорюючи очищення природних і штучних водойм.

Результатом копіткої роботи стала впевнена перемога наших земляків, які вибороли І місце в номінації “Механічний дизайн”, обійшовши понад 50 команд-конкурентів із різних регіонів України. Юні любителі робототехніки привезли додому престижні трофеї – Кубок переможця, медалі, дипломи й новенькі набори улюбленого конструктора LEGO.

Юлія ДУМКА-КОНДРАТЬЄВА

“Зоря Полтавщини”