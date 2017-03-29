Цьогоріч із 20 березня по 20 квітня він проходить під гаслом “Забезпечуючи найголовніше”.

Уже 99 років поспіль Товариство Червоного Хреста бере активну участь у наданні медичної, соціально-побутової, матеріальної та натуральної допомоги найбільш незахищеним верствам населення. Це єдина організація, що має особливий гуманітарний мандат, володіє гуманітарною ініціативою як повноважний член Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

Серед заходів місячника – збір коштів, продуктів харчування, одягу, взуття, предметів хатнього вжитку, медикаментів, речей для внутрішньо переміщених осіб і хворих, особливо тих, хто не може самостійно пересуватися; шкільного приладдя, іграшок; надання безоплатних побутових, юридичних та інших послуг підопічним; упорядкування будинків та прибудинкових територій самотніх громадян похилого віку та інших категорій населення.

Пункти збору в Полтаві знаходяться за адресами: вул. Кучеренка, 4 (тел. 67-73-77) та вул. Шведська, 52 (тел. 60-67-41, моб. тел. 099-566-45-04).

Також приймаються грошові пожертви. Розрахунковий рахунок обласної організації Товариства Червоного Хреста України № 260066804 ПАТ “Полтава-банк” в м. Полтава, МФО 331489, код 02940302. Призначення платежу: “Всеукраїнський місячник Червоного Хреста”.

Товариство Червоного Хреста Полтавської області.