Для профілактики вчинення працівниками органів державної фіскальної служби області корупційних правопорушень фахівцями відділу внутрішньої безпеки з початку цього року здійснено 43 профілактичних заходи. Зокрема органами прокуратури, за матеріалами підрозділу, розпочато 1 кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, 1 особу притягнуто до кримінальної відповідальності, 1 справу скеровано для розгляду та прийняття рішення до суду. Також складено протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого ст. 172-8 КУпАП. Матеріали справи передано до суду для розгляду та прийняття рішення.

За інформацією щодо можливих порушень вимог чинного законодавства працівниками органів ДФС проведено 8 службових розслідувань, у тому числі 2 – за зверненнями громадян. До органів прокуратури для прийняття рішення згідно з законом передано 3 матеріали.

Керівникам підрозділів внесено 2 подання про усунення виявлених перевірками недоліків, 2 працівників притягнуто до дисциплінарної відповідальності, винесено 1 офіційне застереження про недопущення протиправної поведінки.

Прес-служба ГУ ДФС

у Полтавській області