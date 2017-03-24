Дружина Президента України Марина Порошенко з робочою поїздкою побувала у Полтаві. Керівники міста й області зустрічали гостю в Полтавській загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів № 34, де відразу ж по її прибутті розпочалися фінальні міські змагання старшокласників із надання домедичної допомоги.

Турнір юних рятівників

Ці змагання проходили в рамках Всеукраїнського проекту “Я можу врятувати життя”. Відкриваючи їх, пані Порошенко наголосила, що людське життя – це найвища цінність, тож уміння надати першу невідкладну допомогу надзвичайно важливе. Вона пообіцяла, що впродовж дійства вболіватиме за кожного із його учасників, але саме переможці візьмуть участь у всеукраїнських змаганнях у Києві.

Команди старшокласників на манекенах продемонстрували вміння виконувати основні реанімаційні заходи, яке вони одержали на практичних тренінгах. Проект “Я можу врятувати життя” започатковано в Україні у 2011 році. І якщо кожен десятий громадянин умітиме надати першу невідкладну допомогу за відповідних ситуацій, в Україні щороку може бути врятовано до 30 тисяч людських життів. Навчання і змагання проходять під патронатом дружини Президента України Марини Порошенко за офіційної підтримки Міністерства охорони здоров’я й реалізуються Українським фондом “Здоров’я” та Фондом родини Загорій.

Дружба, любов і мир

Доки в спортивному залі тривали змагання, у школі відбулася ще одна подія. Марина Порошенко привезла в Полтаву “Книгу Миру”. Наше місто стало вже одинадцятим регіоном країни, де діти учасників АТО залишили в ній свої записи й улюблені сімейні світлини. Національний проект “Книга Миру” дружина Президента України презентувала у вересні 2015 року в Тернополі, зазначивши, що він має об’єднати дітей всієї держави довкола таких понять, як дружба, любов і мир.

– Ви можете погортати Книгу й побачити, в яких областях вона вже побувала, – сказала пані Марина хлопчикам і дівчаткам, які готувалися вклеїти свої світлини і тримали в руках аркуші з підготовленими для Книги записами. – До того ж вона двічі перетинала кордони України, і в ній залишили свої побажання діти з українських родин, які мешкають у Туреччині й США.

Всі діти, наголосила Марина Порошенко, пишуть у першу чергу про те, що найбільше щастя для них – жити в мирній країні, коли вся родина разом, коли батьки поруч із дітьми, що вони чекають своїх захисників, своїх батьків, а іноді й мам, які також знаходяться на передовій, – додому. Тож “Книга Миру” – це урок, це приклад для всього світу, як треба берегти мир.

– Я мрію про те, щоб ця Книга стала своєрідним українським дипломатом миру в усьому світі. Щоб завдяки цій Книзі весь світ дізнався, наскільки українці мирна нація, – підкреслила дружина Президента України.

Вона також привітала усіх присутніх із 100-річчям утворення Української Центральної Ради, зазначивши, що саме в наші дні ми відстоюємо нашу незалежність.

– Я щаслива, що я у Полтаві, знаю, що її називають духовною столицею України. Це чудове місто з історичними будівлями, з європейською душею, з людьми працьовитими. Полтавщина завжди була в центрі формування й відбудови української державності.

Марина Порошенко поспілкувалася в ході зустрічі з головою облдержадміністрації Валерієм Головком, Полтавським міським головою Олександром Мамаєм, директором школи Любов’ю Єрмак. Зокрема йшлося і про важливі питання впровадження інклюзивної освіти.

Після підписання “Книги Миру” Марина Порошенко подарувала дітям книжки, одержавши навзаєм полтавські сувеніри. Затим усі повернулися до спортивної зали, де тривали змагання. Їхні переможці (1-ше і 2-ге місця посіли 33-тя та 34-та школи) й усі учасники одержали дипломи і подарунки, сфотографувалися разом із дружиною Президента України на згадку про незабутню зустріч.

Марія ВІТРИЧ

Журналіст