У Кременчуцькому батальйоні Нацгвардії відбувся День відкритих дверей.

– Традиційно напередодні відзначення нашого професійного свята запрошуємо до себе усіх бажаючих, у тому числі й молодь. Ми розповідаємо про ратні будні, зокрема про те, як відбувається військова підготовка, що повинен уміти сучасний український військовий, аби гідно виконувати свій обов’язок – захищати державу, в тім числі й у зоні АТО, охороняти громадський порядок, – розповів заступник командира військової частини підполковник Микола Шишко.

Цього разу в гості до військовиків завітали школярі-старшокласники й студенти, щоб дізнатися більше про строкову і контрактну службу у вітчизняних збройних формуваннях, ознайомитися зі зразками сучасної зброї, засобами зв’язку тощо. Хлопці й дівчата, а також усі, хто цікавиться військовою справою, приміряли на себе засоби захисту та маскування, спробували розібрати й скласти автомат і опановували навички надання первинної медичної допомоги під наглядом досвідчених інструкторів. Особливу зацікавленість гостей кременчуцьких нацгвардійців викликали показові виступи кінологів із їхніми чотирилапими вихованцями – у військовій частині є кінологічна служба.

Юлія ДУМКА-КОНДРАТЬЄВА

“Зоря Полтавщини”