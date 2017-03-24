У порядку денному позачергової сесії обласної ради стояло єдине питання: Звернення до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів щодо мирного врегулювання суспільно-політичної ситуації в країні. Проект звернення містить п’ять вимог: вжиття вичерпних заходів зі звільнення військовополонених; заборона економічних стосунків із самопроголошеними ЛДНР; ухвалення закону про тимчасово окуповану територію України та визнання Росії країною-агресором; припинення фінансово-економічних стосунків із Росією; звільнення ряду найвищих чиновників-правоохоронців. Винні в конфлікті на редуті блокувальників у Кривому Торці, на думку авторів звернення, мають бути покарані і по закону, і політично. Ініціювали звернення депутати Анатолій Ханко (“Свобода”), Петро Ворона (БПП) та Сергій Соловей (“Укроп”). Але резонансне рішення приймати не довелося: у сесійній залі зібралося всього три десятки депутатів. Тому голова обласної ради Олександр Біленький (БПП) констатував, що сесія не відбулася.

Заступник голови обласної ради та керівник фракції “Свободи” в облраді Анатолій Ханко назвав політичну складову головною причиною неявки більшості депутатів і пообіцяв ініціювати це питання повторно. За його словами, впливати на центральну владу можна тільки громадським тиском, рішеннями сесій районних, міських та обласних рад.

Керівник фракції політичної партії “Українське об’єднання патріотів “Укроп” Сергій Соловей розповів, що занепокоєння викликає перестановка пріоритетів. Адже першою вимогою блокувальників було негайне звільнення українських полонених. Натомість у запропонованому Президентом рішенні РНБО першочерговим є повернення під юрисдикцію України підприємств на окупованих територіях. Та ще й Постанова Кабміну на 17 сторінках містить перелік товарів, якими торгувати дозволяється (там, за словами депутата, є більшість того, чим торгували досі).

– Ми категорично проти хитрощів, – наголосив Сергій Соловей, – якими блокаду намагаються знівелювати. Не можна торгувати із тими, хто по нас стріляє. На жаль, кілька фракцій проігнорували засідання у повному складі.

Ще у попередньому зверненні йшлося про те, щоб під чітким контролем або ОБСЄ, або Червоного Хреста на тимчасово окуповані території постачалися лише гуманітарні вантажі, але не верстати чи металургійне обладнання.

Ольга ЩЕГЛОВА

“Зоря Полтавщини”