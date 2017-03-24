Уже стало традицією, що гоголівці відзначають своє професійне свято прем’єрою. Цього року для всіх шанувальників полтавського театру вперше на нашій сцені відбудеться втілення твору Михайла Булгакова “Майстер і Маргарита” – виставу глядачі побачать 25 і 26 березня.

Майже два місяці тривала копітка праця всього колективу над постановкою “Майстра і Маргарити”. Над постановкою булгаківського сюжету в Полтаві працював знаний в усій Україні та за її межами головний режисер Херсонського академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша Сергій Павлюк. Полтавцям він уже знайомий за постановками “Остання любов Гетьмана” та “Опера жебраків”, що знайшли свого глядача серед шанувальників театрального мистецтва. Над масовими сценами й танцювальними номерами працював головний балетмейстер Херсонського академічного музично-драматичного театру ім. М.Куліша Юрій Бусс, художнє рішення та костюми створила головний художник Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М. В. Гоголя Ірина Кліменченко.

Сценічну версію роману створив сам режисер-постановник, залишивши всі основні сюжетні лінії. Паралельно у виставі живуть добро і зло, бо “чого б було варте добро, якби не існувало зла, і як би виглядала земля, якби з неї зникли всі тіні. Адже тіні утворюються від людей і предметів…” – говорить персонаж М.Булгакова Воланд. Є реальне життя, де сусід “закладає” сусіда, де хабарі – звична справа, де розстрілюють або відправляють у божевільню непокірних… І є митці, які, як Майстер, захоплені своїми творами, не помічають всього, що відбувається навколо, та все одно страждають від системи, від режиму.

Таке було колись, було десь в іншій державі. Руйнуються пам’ятники, змінюються правителі. А чи змінюються люди? Знову ж таки словами Воланда: “Люди як люди. Люблять гроші, але ж це завжди було.., легковажні.., милосердя іноді стукає у їхні серця.., звичайні люди… загалом нагадують колишніх.., квартирне питання тільки зіпсувало їх…” Минуле? Чи все ж сьогодення? Питання поставлені. Частково дані й відповіді – сатирично, алегорично, образно.

У виставі задіяний весь творчий колектив театру. Навіть оркестр із оркестрової ями перебазувався на сцену. В головних ролях у цій виставі глядачі побачать Богдана Чернявського (Майстер, Ієшуа), Тетяну Любченко (Маргарита), народного артиста України Василя Голуба (Понтій Пілат), заслуженого артиста України Олександра Любченка (Воланд), заслужену артистку України Маргариту Томм (Босая, і не дивуйтеся розбіжностям з романом, де ця роль чоловіча), заслуженого артиста України Володимира Моруса (Варенуха), Віталія Крапіву (Берліоз). Великий потенціал та бажання працювати у виставі за світовою класикою проявила і молодь театру – Тимофій Зінченко (Азазело), Павло Васильєв (Коров’єв), Сергій Жмурко (Бегемот), Геннадій Продайко (Левій Матвій, Ліходєєв), Тарас Краюха (Бездомний), Олександр Бородавка (Іуда, поет Рюхін).

– Директор театру Олексій Андрієнко запропонував мені поставити “Майстра і Маргариту”, і це стало для мене справжнім творчим викликом, – розповів режисер-постановник вистави Сергій Павлюк. – Вистава у полтавському театрі – це сценічна версія твору, де на перший план виходить лінія Майстра і Маргарити, їхнього кохання, почуття, що змушує відмовитися від усього всесвіту і поринути у свій винятковий простір, де вони залишаються тільки вдвох, живуть одне одним. Також залишається тема особистостей, на які впливають різні обставини, епоха, в яку писався роман. Істину вкладено у вуста Ієшуа: “Будь-яка влада – це насильство над людьми, і ще прийде час, коли не буде влади ні кесарів, ані жодної іншої влади. Людина перейде в царство істини та справедливості, де взагалі не потрібна ніяка влада”. Тому наша історія – про людей, які хочуть стати вільними.

Такі думки творців вистави, але все ж – скільки людей, стільки і версій. Тому залишається дочекатися прем’єри і вірити у довге сценічне життя нашої версії “Майстра і Маргарити”.

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Одразу після прем’єри на полтавських глядачів чекає ще одна мистецька подія – ІХ Всеукраїнський театральний фестиваль “В гостях у Гоголя”. Щороку в полтавському театрі на початку квітня збираються кращі театри з постановками за творами нашого славетного земляка, їх чекають із нетерпінням полтавські глядачі. Про це свідчать обсяги продажу квитків на всі фестивальні вистави – наразі вільних місць залишилось обмаль. Цього року фестиваль відбудеться з 1 по 7 квітня.

– Фестиваль “В гостях у Гоголя” став полтавським культурним брендом, який покликаний відкрити нашому глядачу тенденції сучасного театрального процесу, – розповів директор театру імені М. В. Гоголя, заслужений працівник культури України Олексій Андрієнко. – Щороку ретельно обираємо вистави і театри до участі у цьому мистецькому форумі. Але є й такі колективи, без яких не відбувається “В гостях у Гоголя”. Це – Коломийський та Житомирський театри, творчість яких полюбили наші театрали. Відкриватиме фестиваль знаний в Україні і за кордоном Національний театр оперети великим гала-концертом, в якому задіяна вся трупа цього колективу. Тому очікуємо на грандіозне дійство від одного з кращих театрів України. Вперше на нашому фестивалі будуть демонструвати своє мистецтво актори Миколаївського театру, Сумського театру

ім. М. Щепкіна та Дніпропетровського театру опери і балету. Чекаємо особливих гостей цього року – Тбіліський театр ім. О.Грибоєдова, адже надзвичайно важливо зміцнювати міжнародні мистецькі зв’язки, показувати глядачам, як розвивається театральна культура в інших країнах.

Протягом тижня на гоголівській сцені оживе ціла плеяда персонажів із таких творів Миколи Гоголя, як “Одруження”, “Шинель”, “Ніч перед Різдвом”, “Ревізор”, “Мертві душі”. Тож репертуарна афіша фестивалю буде цікавою не лише тим, що це різні назви у трактуванні різних колективів, а й тим, що кожна представлена вистава різного жанру. Глядачі можуть обрати собі до смаку чи то балет, чи то оперу, комедію чи фантасмагорію.

Ольга КОВАЛЕНКО

Керівник літературно-драматичної частини Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М. В. Гоголя