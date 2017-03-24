ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 січня 2017р. становила 1426828 осіб. Упродовж 2016р. чисельність населення зменшилася на 12120 осіб.

У січні–грудні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 400,3 тис. домогосподарств на загальну суму 306454,6 тис.грн.

Крім того, 10820 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

У грудні 2016р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 389,2 млн.грн (62,1% нарахованих за цей період сум).

ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець січня 2017р. становила 26,9 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 87,4% осіб, які мали статус безробітного.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У січні–грудні 2016р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) порівняно з січнем–груднем 2015р. збільшився на 22,2% і становив 4621 грн.

Індекс реальної заробітної плати у січні–грудні 2016р. порівняно з січнем–груднем 2015р. становив 106,1%.

Упродовж січня–грудня 2016р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилася на 13,4%, або на 4212,0 тис.грн, і на 1 січня 2017р. становила 27,1 млн.грн.

ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ

За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом січня 2017р. обліковано 2600 кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 27,8% – тяжкі та особливо тяжкі.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні 2017р. становив 1597,2 млн.грн, що складає 102,6% обсягу січня 2016р.

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

За січень–грудень 2016р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 10998,6 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 32,2% більше від обсягу капітальних інвестицій за січень–грудень 2015р.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

У січні 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем 2016р. становив 94,4%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 91,2%, у господарствах населення – 98,3%.

У січні 2017р. реалізовано на забій (у живій масі) 9,8 тис.т сільськогосподарських тварин (що на рівні відповідного періоду минулого року), вироблено 55,4 тис.т молока (на 0,4% більше порівняно з січнем 2016р.) та одержано 62,5 млн.шт яєць від птиці свійської всіх видів (на 10,2% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 49,0%, 37,4% та 25,9%.

За розрахунками, на 1 лютого 2017р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 247,0 тис. голів (на 4,2% менше, ніж на 1 лютого 2016р.), у тому числі корів – 127,6 тис. (на 3,0% менше); свиней – 395,1 тис. (на 3,8% менше), овець та кіз – 49,0 тис. (на 8,6% більше), птиці свійської – 4917,4 тис. голів (на 3,6% більше). У господарствах населення утримувалось 37,2% загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 49,4%; свиней – 24,6%, овець та кіз – 81,2%, птиці свійської – 51,5%.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

У січні 2017р. порівняно з січнем 2016р. індекс промислової продукції становив 100,7%.

Найбільше (у 2,0 раза) зросло виробництво продукції машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання. Приріст продукції одержано також у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (по 20,7% відповідно), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (6,3%), виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (1,7%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції становив 96,5%, добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 94,6%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 69,8%.

БУДІВНИЦТВО

У січні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 338,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні 2017р. порівняно з січнем 2016р. становив 178,5%.

У 2016р. прийнято в експлуатацію 136,9 тис.м2 загальної площі житла, що на 48,6% менше проти 2015р.

ТРАНСПОРТ

У січні 2017р. підприємствами транспорту виконано вантажооборот в обсязі 581,1 млн.ткм та перевезено 2,1 млн.т вантажів.

У січні 2017р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 186,4 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалося 8,0 млн. пасажирів.

ЗовнішнЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У 2016р. експорт товарів становив 1435,0 млн.дол. США, імпорт – 860,5 млн.дол. Порівняно з 2015р. експорт скоротився на 3,1% (на 46,1 млн.дол.), імпорт – на 6,2% (на 56,8 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 574,5 млн.дол. (у 2015р. також позитивне – 563,8 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами зі 135 країн світу.

У 2016р. обсяги експорту та імпорту послуг становили відповідно 29,2 млн.дол. та 144,8 млн.дол. Порівняно з 2015р. експорт зменшився на 48,9%, імпорт – на 4,7%. Негативне сальдо становило 115,6 млн.дол. (у 2015р. також негативне – 94,8 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції послугами область здійснювала з партнерами зі 127 країн світу.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні 2017р. становив 100,9% (у січні 2016р. – 101,0%).

Головне управління статистики у Полтавській області

(повна версія на сайті www.pl.ukrstat.gov.ua)