Виставкова зала Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді перетворилася водночас і на сакральну українську світлицю з правічними візерунками рушників, і на гамірний ярмарок з неодмінними майстер-класами. Тривала віртуальна подорож різними куточками нашої рідної Полтавщини, де в кожному селі можна віднайти священний оберіг його долі: унікальний витвір роботи місцевих умільців, цікавий давній обряд, невгасиму за силою почуттів автентичну пісню… Так творчо презентували свої експозиції учасники 34 обласного зльоту юних краєзнавців, які успішно працюють над етнографічними та фольклорними розвідками.

На урочистому дійстві в Полтаві побували 120 юних дослідників-пошуковців з 20 районів та міст області. Їхні наставники – керівники відповідних творчих об’єднань, що діють при школах та позашкільних навчальних закладах. Зокрема у Бірківській ЗОШ імені Івана Цюпи, що у Зіньківському районі, учні долучаються до розвідок у двох дослідницьких загонах “Незабудка” і “Пошук”. І коло їхніх інтересів, як розповіла керівник загону “Пошук” Тетяна Табачна, дуже широке. Окрім досліджень, присвячених місцевим весільним обрядодійствам та вишивальним традиціям, краєзнавцям вдалося написати історію бірківського “старожила” – вальцевого млина, який пам’ятав смак тутешнього золотого збіжжя ще з 1904 року й зупинився лише 10 років тому; дослідити життєпис отамана Максима Мандика – представника українського визвольного руху 1920-х; розвідати історію заліснення бірківських пісків…

Тим часом юні краєзнавці з Бодаквянського навчально-виховного комплексу, що у Лохвицькому районі, з цікавістю вивчили, за словами керівника шкільного музею народознавства Оксани Кулініч, особливості створення давніх сорочок та фольклорні знахідки рідного краю. Особлива гордість бодяквянських педагогів – новий статус розташованої на території навчального закладу будівлі старої школи – завдяки проекту Ольги Герасим’юк “Школи Лохвицького земства” вона зарахована до пам’яток архітектури, нещодавно вже отримане й відповідне свідоцтво.

Прикметно, що поміж яскравих звітувань про свої успіхи учасники обласного зльоту встигли активно долучитися до благодійної акції на підтримку наших бійців АТО. ГО “Команда небайдужих” пообіцяла якнайшвидше відправити на схід запашні короваї, медове печиво, духмяні чаї, обереги, теплі речі й ще тепліші листи від дітвори.

Вітаючи учасників на офіційному відкритті зльоту, директор обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Станіслав Комісар відзначив, що за кількістю нагород на різноманітних творчих конкурсах юні краєзнавці з Полтавщини впевнено тримають першість в Україні. Саме це засвідчили й нещодавно оголошені результати Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді “Моя Батьківщина – Україна”: наші юні земляки здобули п’ять впевнених перемог.

Вікторія КОРНЄВА

“Зоря Полтавщини”