Полтавську обласну організацію ветеранів, яка була заснована в березні 1987 року, привітали з “першим тридцятиріччям”. Так говорили почесні гості, бажаючи молодим душею учасникам ветеранського руху здоров’я, довголіття й наснаги на довгі роки. З нагоди ювілею пройшов урочистий пленум.

Відкриваючи зібрання, голова ради обласної організації ветеранів Віктор Тесля запропонував присутнім згадати колег – активних членів міських, районних осередків, які відійшли у Вічність за період, що минув від попереднього пленуму, і вшанувати їхню пам’ять хвилиною мовчання. Сивочолі полковники у парадних мундирах, зберігаючи спадкоємність поколінь, передали молодим воїнам для урочистого покладання вінок – до пам’ятника Солдатської слави в Полтаві й корзину квітів – до стели загиблим учасникам антитерористичної операції.

Віктор Тесля, котрий вів зібрання, оприлюднив привітання зі славною датою, що надійшли на адресу ветеранів Полтавщини від голови ради організації ветеранів України Петра Цибенка та колег із Дніпропетровської області.

– Хоч у нас святковий захід, але піднесеного настрою у ветеранів немає, – зазначив голова обласної організації. – На сході нашої країни йде війна, гинуть і страждають люди, знижується життєвий рівень пенсіонерів. Насамперед у питаннях соціального захисту та пенсійного забезпечення.

Ветерани – люди з активною життєвою позицією, які займаються військово-патріотичним вихованням молоді, беруть участь у масових заходах, художній самодіяльності, організовують конкурси шкільних музеїв, увічнюють народний подвиг у боротьбі з фашизмом, ведуть пошукову роботу, працюють у громадських радах.

Організація ветеранів залишається найчисленнішою і найвпливовішою громадською структурою області, що має 935 первинних осередків. Найбільш дієва з первинок – на Крюківському вагонобудівному заводі. Доповідач висловив подяку за турботу про людей поважного віку департаменту соціального захисту ОДА, органам Пенсійного фонду в області, Товариству Червоного Хреста, почесним ветеранам – керівникам агроформувань.

З ювілеєм обласну організацію ветеранів привітали очільник Громадської ради при ОДА Володимир Голуб, заступник голови – керівник апарату облдержадміністрації Микола Білокінь, голова обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану Валерій Корчуков, студентська молодь, члени волонтерського центру “Турбота” медичного коледжу, колеги і гості.

У виступах ветерани порушували проблемні питання, бажали одне одному оптимізму в нелегких сьогоднішніх реаліях. Голова ради Кременчуцької міської організації ветеранів Віталій Сельцов розповів про стипендії міського голови ветеранам, яким виповнилося 95 і 100 років, одночасно внісши пропозицію про збільшення фінансування ветеранських осередків області. Керівник прес-центру ради обласної організації ветеранів Раїса Самойленко відзначила плідне співробітництво зі ЗМІ, зокрема із “Зорею Полтавщини”. Виступили голови Глобинської та Хорольської районних організацій Іван Мошляк, до речі, учасник першої установчої конференції зі створення ради ветеранів України, та Дмитро Кражан, Лубенської міської – Олексій Пивовар.

Групі учасників зібрання були вручені нагрудні знаки Почесного ветерана України, грамоти, інші відзнаки.

Пленум ухвалив постанову, у якій, зокрема, засуджуються наміри зробити 9 травня робочим днем, що принижує значення величного свята Перемоги і заслуги людей старшого покоління. З цього приводу ветеранським активом пленуму одноголосно прийнято звернення до керівництва держави. Було також засновано Книгу пошани ветеранів Полтавщини.

Ганна ЯЛОВЕГІНА

“Зоря Полтавщини”