Публічний звіт про використання коштів минулорічного бюджету

Опубліковано: 21 Березня 2017

Як поінформував журналістів директор департаменту фінансів облдержадміністрації Павло Кропивка, у 2016 році обласний бюджет склав понад 6,5 мільярда гривень. Основні видаткові галузі – охорона здоров’я, освіта, соціальний захист. За рахунок загального фонду обласного бюджету на виконання дорожньої програми було спрямовано більше 85 мільйонів гривень, виконувалася програма “Питна вода”. Близько 9 мільйонів із резервного фонду спрямували на ліквідацію наслідків стихії у Чорнухинському районі. Павло Кропивка доповів про виконання бюджетної програми.
Про оплату праці державних службовців обласної та районних адміністрацій, капітальні та інші видатки звітував заступник голови – керівник апарату ОДА Микола Білокінь.

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Рубрика: ГОЛОВНА
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