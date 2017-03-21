Як поінформував журналістів директор департаменту фінансів облдержадміністрації Павло Кропивка, у 2016 році обласний бюджет склав понад 6,5 мільярда гривень. Основні видаткові галузі – охорона здоров’я, освіта, соціальний захист. За рахунок загального фонду обласного бюджету на виконання дорожньої програми було спрямовано більше 85 мільйонів гривень, виконувалася програма “Питна вода”. Близько 9 мільйонів із резервного фонду спрямували на ліквідацію наслідків стихії у Чорнухинському районі. Павло Кропивка доповів про виконання бюджетної програми.

Про оплату праці державних службовців обласної та районних адміністрацій, капітальні та інші видатки звітував заступник голови – керівник апарату ОДА Микола Білокінь.