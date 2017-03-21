Алгоритм дій при надзвичайних ситуаціях

Опубліковано: 21 Березня 2017

Співробітники управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації провели в Зіньківському районі планове командно-штабне навчання з працівниками органів управління районної ланки єдиної державної системи цивільного захисту. Досліджувалась організація оперативного реагування на надзвичайні ситуації, які можуть виникнути в районі. Увага приділялась вирішенню теоретичних питань організації захисту населення й територій і проведенню рятувальних та інших невідкладних робіт у зоні надзвичайної ситуації.
Під час виконання практичних заходів перевірялися дії органів управління та сил цивільного захисту Зіньківського району в разі виявлення африканської чуми свиней та у випадку виявлення в навчальному закладі вибухового пристрою. Спеціалізовані служби отримали теоретичну і практичну допомогу з питань цивільного захисту та засвоїли алгоритм дій в умовах НС.
За висновками керівництва навчання, органи управління та сили цивільного захисту району готові до виконання завдань за призначенням.

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