Співробітники управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації провели в Зіньківському районі планове командно-штабне навчання з працівниками органів управління районної ланки єдиної державної системи цивільного захисту. Досліджувалась організація оперативного реагування на надзвичайні ситуації, які можуть виникнути в районі. Увага приділялась вирішенню теоретичних питань організації захисту населення й територій і проведенню рятувальних та інших невідкладних робіт у зоні надзвичайної ситуації.

Під час виконання практичних заходів перевірялися дії органів управління та сил цивільного захисту Зіньківського району в разі виявлення африканської чуми свиней та у випадку виявлення в навчальному закладі вибухового пристрою. Спеціалізовані служби отримали теоретичну і практичну допомогу з питань цивільного захисту та засвоїли алгоритм дій в умовах НС.

За висновками керівництва навчання, органи управління та сили цивільного захисту району готові до виконання завдань за призначенням.