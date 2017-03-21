Головним питанням чергового розширеного засідання Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Кобеляцької районної ради стало фінансування фельдшерсько-акушерських пунктів району. Головний лікар Кобеляцького Центру первинної медико-санітарної допомоги Любов Коломієць проаналізувала фінансування 10 амбулаторій та 43 фельдшерсько-акушерських пунктів у поточному році. Доповідач зазначила, що медична субвенція не покриває повністю потреби у коштах на заробітну плату з нарахуваннями. Дефіцит коштів становить 4 мільйони 549 тисяч 643 гривні.

В амбулаторіях загальної практики – сімейної медицини, які обслуговують велику кількість людей, видатки на одного мешканця значно менші, ніж у ФАПах в малих селах. Зокрема в Комарівському ФАПі, який опікується 55 мешканцями, на кожного виділяється 1225,65 гривні, а в Бережнівському, де фельдшер обслуговує 900 людей, коштів виділятиметься відповідно лише 186,61 гривні.

Самотужки – без підтримки місцевих рад – районний бюджет не в змозі виплатити повністю заробітну плату молодшому медичному персоналу.

Голова РДА Таміла Шевченко, голова районної ради Володимир Кішінський наголосили на тому, що лише спільно – районний і місцеві бюджети – можна вирішити питання подальшого фінансування медичних закладів району.