Нинішнього року одному з найповажніших і найкращих підприємств харчової галузі нашого краю – Лубенському молочному заводу, продукція якого відома під торговою маркою “Гармонія”, – виповнюється 80 років. До ювілею заводчани запланували чимало заходів – урочисті привітання трудового колективу, спортивні турніри, свята морозива, відкриття Центру дитячої творчості “Гармонія”, екскурсії на підприємство тощо.

Першим масштабним дійством, яке відкрило ювілейний рік, став прес-тур для представників засобів масової інформації Полтавщини та сусідніх регіонів, де найбільше знають і купують лубенські молочні продукти найвищої якості, у ході якого журналісти ознайомилися із потужностями підприємства та фермерським господарством.

Основа якісної молочної продукції – це якість отриманої сировини. ТОВ “Лубенський молочний завод” ретельно підбирає постачальників молока, знані в області фермерські господарства, які сумлінно контролюють здоров’я поголів’я худоби та якість сировини, що відвантажується на молокозавод. В одному з таких господарств побували учасники прес-туру.

Протягом 80 років діяльності Лубенський молочний завод не зраджує основні традиції харчового виробництва: смак, якість і натуральність. Продукція випускається під торговою маркою “Гармонія” – бренд, добре знайомий споживачам Полтавської, Київської, Черкаської, Харківської областей. Тут виготовляють понад 200 видів молокопродуктів. Одного лише морозива – близько 50 товарних позицій. Добре смакують йогурти, молочні десерти, дитячі солодкі сирки, кисломолочний і плавлений сир, сметана, кефір, ряжанка, сироватка, кисломолочні напої і закваски, вершкове масло, молоко, холодне какао з молоком.

Щороку на технічне переобладнання заводу спрямовується близько 60 відсотків прибутку. Підприємство нарощує нові потужності, відкриває нові підрозділи й освоює нові види продукції. “Контроль якості на всіх етапах виробництва!” – це корпоративне кредо.

“Із серця Полтавщини. Гармонію в кожен дім!” – гасло цього виробника.

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Потужності підприємства – переробка 150–200 тонн молока за добу. Контроль якості тут потрійний – при збиранні молока з ферми в присутності працівника молокозаводу, при прийманні сировини на підприємстві та на виході готової продукції. Для цього діють 40 лабораторних відділень. Ферми теж гарантують якість молока, з ними укладені відповідні угоди. У разі, якщо привезене молоко не відповідає нормам, партію відправляють назад. Таке трапляється нечасто. З молоком, яке здає населення, тут не працюють з міркувань безпеки і якості, а також відповідно до закону України про основні принципи й вимоги до безпечності та якості харчових продуктів, розповіла директор з маркетингу та реклами Оксана Гулак. Саме про якість молока у гостей було найбільше запитань. Тому розпочали розмову з цього.

Господарі вирішили показати журналістам весь технологічний процес – це виробництво молока, приймання сировини, переробка і готова продукція. Одне з господарств, звідки постачається молоко на Лубенський завод, – агрофірма “Оржицька”, що в селі Тарасенкове Оржицького району. Про умови утримання корів і телят, зберігання та охолодження молока, корми, якими годують худобу, розповів директор агрофірми Валентин Несен. На фермах налічується трьохтисячне поголів’я ВРХ, 800 дійних корів. У раціоні – сіно, зернові: кукурудза, овес, ячмінь, вирощені на полях господарства.

– Всі хочуть дешевого молока, а той, хто виробляє молоко, хоче, приміром, дешеву медицину чи освіту. Не може бути нічого дешевого. Чому людина, яка встає доїти корів о п’ятій ранку, має одержувати за свою роботу менше? Всьому має бути оптимальна обґрунтована ціна, – розмірковує Валентин Несен щодо цінової політики на молочну продукцію.

”Гармонія” – партнер перевірений і надійний. Лубенська марка не найдешевша, зате продукція натуральна і якісна, бо корови мають збалансований раціон харчування без будь-яких штучних домішок, стверджують на підприємстві.

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– Проводимо величезну роботу з популяризації здорового способу життя і здорового харчування, – зазначив генеральний директор ТОВ “Лубенський молочний завод” Володимир Дорош. – Конкуренція на молочному ринку велика. Конкуренти часом поводяться недобросовісно, заявляючи, що ми робимо щось неякісне, але величезний попит на нашу продукцію та об’єми, які щодня продаємо, – відповідь на це. Наша робота, наш колектив, своєчасна сплата заробітної плати і податків, – а ми найбільший в місті платник податків, – теж свідчать про сумлінність і порядність. Головне підприємство – це понад 700 співробітників, разом з торговими домами колектив налічує загалом близько 1500 працівників.

– Звертаюся до земляків, до мешканців Полтавщини – чому нас манить закордонне, давайте вчитися любити своє, вирощене і виготовлене тут! Ми пропонуємо якість і безпечність своєї продукції. Харчова безпека держави не менш важлива, ніж військова безпека, – переконаний Володимир Дорош. – У Полтавській області ми – бренд номер один, ніякої іншої молочної продукції у розрахунку на душу населення не купують більше, ніж нашої. Ми вдячні покупцям за довіру.

80-ліття підприємства, яке відзначатимуть у нинішньому році, для керівника і всього колективу – поважна дата і величезна відповідальність. Головні заходи й урочистості пройдуть восени і будуть приурочені до професійного свята – Дня працівників харчової промисловості. Славний ювілей завод хоче відзначити не тільки плановою реконструкцією і модернізацією виробничих ліній, а й подарунком трудівникам, їхнім дітям – відкриттям Центру дитячої творчості “Гармонія”, де 250 дітей працівників заводу займатимуться безкоштовно.

– Хочеться, щоб діти виростали, здобували освіту і дипломованими спеціалістами приходили до нас на роботу, – пояснив керівник підприємства на розширеній прес-конференції. – Завод потребує й потребуватиме кваліфікованих спеціалістів. Зараз професійне ядро – люди, які отримали базову фахову освіту ще за радянських часів, через десять років вони стануть пенсіонерами. Не секрет, що нині молодь отримує незрозумілі дипломи і не навчена конкретній справі. Безвіз, про який багато говорять, дасть змогу виїхати з країни ще кільком мільйонам людей працездатного віку. Нікому буде працювати тут, в Україні. Треба вже зараз вирішувати кадрову проблему, – переконаний гендиректор заводу. – У нас люди працюють по 25–30 років, є трудові династії, тож чекаємо здібну молодь, яка продовжить славний літопис підприємства. Коли мене спитали, чи хочу я в Європу, сказав, що ні. Давайте годувати Україну!

Термін реалізації молочної продукції ТМ “Гармонія” – 5–7, максимум 10 днів.

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На підприємстві вперше відкрили двері цехів і підрозділів для журналістів понад тридцять ЗМІ. Екскурсію провела головний технолог заводу Тетяна Ілей.

– Зокрема в цеху з виготовлення кисломолочного сиру та сиркових виробів нещодавно зроблена реконструкція. Маємо потужні резервуари, сучасне обладнання, де проходять відварювання кисломолочного сиру і відтік сироватки. У результаті виходить зерновий, домашній сир. Процес комп’ютеризований, рецептури традиційні, складені згідно з діючими нормативними документами, – зазначила вона, демонструючи технологічний процес.

– Молоко ми беремо в семи прилеглих районах Полтавської області, зокрема в господарствах Лубенського, Оржицького, Чорнухинського та інших районів, Роменського – Сумської, Чорнобаївського – Черкаської областей, на 25 фермах 18 господарств. Працюємо тільки з такими фермами, де є сертифікат виробників молока, – розповіла заступник начальника сировинного відділу Олена Ямчук.

– Контроль за якістю проходить на всіх стадіях виробництва. В лабораторіях досліджуються сировина і готова продукція. Виконуємо аналізи молока і молокопродуктів на вміст жиру, білка, кислотність, густоту, органолептичні показники. Наші підрозділи співпрацюють із сертифікованими лабораторіями, які досліджують молоко на вміст токсинів і радіонуклідів. Молоко, яке не відповідає нормам хоча б по одному показнику, на підприємство не надходить, – зазначає начальник департаменту лабораторного контролю та промислової санітарії Ірина Вільхова.

Є тут і цех, де виготовляють фруктові наповнювачі для йогуртів, сирків, молочних десертів, морозива. Заготовляють фрукти і ягоди та додають у продукти джеми власного виробництва. Екзотичні плоди, які не ростуть у нашій місцевості, закуповують у сертифікованих постачальників.

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Отже, “родзинка” “Гармонії” в тому, що продукція виготовляється тільки з натуральних компонентів, без домішок і шкідливих речовин. Короткий термін придатності продуктів теж свідчить про їхню натуральність. Гарні смакові властивості досягаються завдяки головному компоненту – відбірному якісному коров’ячому молоку. Продукція справді смачна, в цехах стерильна чистота. У цьому учасники прес-туру переконалися особисто.

Тож без секретів “по секрету” можна сказати: молочна продукція “Гармонія” – це справді гармонія смаку, якості та натуральності!

Ганна ЯЛОВЕГІНА

“Зоря Полтавщини”