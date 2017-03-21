Його зустріли в ТОВ “Компанія “ФАРМКО”, що в Машівському районі, у всеозброєнні. Цьогоріч на поля агрофірми вийшла нова потужна техніка вартістю двадцять сім мільйонів гривень. У нинішньому році згідно з розпорядженням засновника агрооб’єднання “Чиста криниця”, депутата обласної ради Юрія Лебедина для більш якісного обробітку городів пайовиків, посіву та збирання врожаю на них ТОВ “Компанія “ФАРМКО” закупило новенькі невеликі трактори, культиватори, плуги, сіялки, подрібнювачі, косарки. На них витратили майже три мільйони гривень.

Усі працівники господарств агрооб’єднання отримуватимуть у цьому році підвищену на 96 відсотків (проти 2016 року) зарплату.

Запорука гарних результатів

У всіх господарствах “Чистої криниці” стартував комплекс весняно-польових робіт. Він почався із підживлення озимини, закриття вологи та культивації.

Саме висока організація виробництва в агрооб’єднанні з року в рік дає найвагоміші результати серед сільгоспвиробників району та області. Запорукою всіх досягнень є чітке дотримання графіків робіт, готовність техніки, забезпечення пально-мастильними та посівними матеріалами, міндобривами і засобами захисту рослин.

Про початок нового хліборобського сезону говорить директор із рослинництва ТОВ “Компанія “ФАРМКО” Анатолій П’ятенко:

– Техніку після ретельного огляду вивели на поля ще тиждень тому: спеціалісти господарства об’їхали всі угіддя й пересвідчилися, що земля дозріла, а значить, пора закривати вологу під соняшник та кукурудзу, культивувати поля під ячмінь. Бо ж якнайшвидше треба обробити майже одинадцять тисяч гектарів ріллі. Запланували посіяти 6720 гектарів кукурудзи, 3780 га соняшнику та 209 га ячменю. Його вирощуємо здебільшого для потреб пайовиків, хоча в останні роки ячмінь став теж доволі рентабельною культурою. На сьогодні ним уже засіяли більше ста гектарів.

1324 гектари займає озима пшениця. Її посіяли з осені втричі більше, ніж минулого сезону. І хоча озимина сьогодні лише в задовільному стані, але радує те, що вона рано почала вегетацію. Це – добрий знак на гарний урожай. Минулого року посіви пшениці з весни були дещо гірші, проте вдалося зібрати по 63 центнери з гектара. Сподіваємося, що цей рік буде кращим.

Готуючись до нового хліборобського сезону, господарство придбало нову імпортну техніку. Це – трактор “Кейс” СТХ-500 потужністю 500 кінських сил і до нього культиватор ТМ-16. Невдовзі надійдуть ще два трактори Магнум-280 і дві сівалки Максіма.

Людям на добро

ТОВ “Компанія “ФАРМКО” постійно дбає про своїх пайовиків. З ініціативи засновника Юрія Лебедина з початком посівної кампанії присадибні ділянки оброблятиме нова техніка: два невеликих трактори “Кейс” по 110 кінських сил, дві сівалки СЗ-3,6 та дві сівалки на кукурудзу і соняшник, а також два культиватори, два плуги, подрібнювачі пожнивних решток, косарки та перевертачі валків. Усе це використовуватиметься виключно для надання послуг пайовикам. Тепер людям не доведеться довго чекати обробітку городів у пору, коли один весняний день рік годує. До того ж розцінки на ці послуги не зміняться.

Для посівів пайовикам пропонується в рахунок паю насіння десяти гібридів кукурудзи та двох – соняшнику. В кожного обліковця є характеристики цих гібридів та їх ціна. Вона коливається від 400 гривень за одиницю до 3600 – в залежності від фірми-виробника. Українські гібриди дешевші, імпортні – дорожчі. Слід сказати, що люди сьогодні охоче сіють і кукурудзу, і соняшник на власних кількох гектарах. Господарство допомагає їм посіяти й зібрати врожай.

Щоб “рвався у бій” колектив

У господарстві – п’ятдесят три механізатори. Сьогодні всі вони вже на полях. Люди дуже стараються, “рвуться в бій”, адже й умови праці хороші, й зарплата дуже висока.

– Я люблю свою роботу за те, що в кінці року бачу результат власних зусиль, – говорить Анатолій П’ятенко. – Це приносить велику радість. Хоч за сезон дуже напереживаєшся, адже не

завжди все виходить, як запланував. Від кінцевого результату залежить і моральне, і матеріальне задоволення. Тому саме зараз, на старті, намагаємося все зробити якісно, красиво, чітко, щоб на традиційному щорічному об’їзді полів не було соромно ні перед колегами-агрономами з інших господарств, ні перед засновником Юрієм Лебедином.

Наталія СКОРИК

Журналіст