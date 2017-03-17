Ці рядки свого вірша читає на сцені Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені М.В. Гоголя заслужений діяч мистецтв України, поетеса-піснярка, журналіст Марія Бойко. У глядацькому залі яблуку ніде впасти. На рядах пліч-о-пліч сидять воїни-добровольці, їхні рідні, матері й дружини полеглих бійців, волонтери, армійці строкової служби. Полтава, як і вся Україна, вперше відзначає День українського добровольця…

Свято запроваджене Верховною Радою України 17 січня поточного року для вшанування мужності, героїзму захисників незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посилення суспільної уваги й турботи до учасників добровольчих формувань. В останньому пункті переліку стрижневим словом є “суспільної”. Пересічні громадяни про бійців добробатів, себто добровольчих батальйонів, не забувають, а ось чиновники дещо лукавлять: воїнам таких підрозділів складно довести, що вони брали участь в антитерористичній операції на сході України, й отримати статус учасника бойових дій, оскільки в українському законодавстві поняття “доброволець” відсутнє.

– Я добре пам’ятаю, як у березні 2014 року добробати йшли з Майдану на війну. Ці люди – честь нації. На добровольцях багато чого трималося й тримається понині. Вони воюють нарівні зі Збройними силами України. Гинуть, отримують поранення. Але й досі не визнані учасниками бойових дій. У Чернівцях створили комісію щодо визнання бійців добробатів учасниками війни. Наскільки знаю, у листопаді минулого року Полтавська обласна рада прийняла рішення про створення такої ж комісії. Але, як кажуть, віз і нині там. Тому звертаюся до керівників області щодо вирішення цього питання, – зазначила у виступі Народний Герой України, волонтерка з Горішніх Плавнів Ксенія Бикова.

Порушили під час урочистостей у театрі й питання торговельної блокади ОРДЛО. Зокрема висловили протест проти силового розгону учасників блокади. Чимало бійців, які були присутні на урочистостях, підтримали акцію.

Привітали українських добровольців голова облдержадміністрації Валерій Головко, заступник голови обласної ради Анатолій Ханко, військовий комісар обласного військового комісаріату Дмитро Губський. Вони вручили учасникам АТО медалі “Захиснику Вітчизни”, орден “За мужність” ІІІ ступеня, медаль “15 років сумлінної служби”, почесні грамоти обласної державної адміністрації, нагрудні знаки обласної ради “За вірність народу України” ІІ ступеня, а волонтерів відзначили почесними грамотами Полтавського об’єднаного міського військового комісаріату.

Пам’ять полеглих воїнів вшанували хвилиною мовчання й поклали квіти до могил загиблих бійців на Алеї Героїв у Полтаві.

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Увечері 14 березня в Полтаві під стінами адмінбудівлі по вулиці Соборності, 45, відбулося віче. Його учасники вийшли підтримати торговельну блокаду ОРДЛО, а також висловили протест проти подій 13 березня у Кривому Торці Донецької області. Учасники зібрання виголосили низку вимог до центральної та обласної влади. Зокрема – скликати позачергову сесію обласної ради, на якій розглянути звернення до керівників держави щодо актуальних економічних і політичних питань.

Анна ВАСЕЦЬКА

“Зоря Полтавщини”