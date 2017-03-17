Про поточну ситуацію в Полтавській обласній та міській радах йшлося на прес-конференції голови фракції політичної партії “Рідне місто” в обласній раді, керівника однойменного політичного проекту Олександра Удовіченка. Прес-конференція викликала великий інтерес у місцевих мас-медіа.

Олександр Удовіченко наголосив, що рішення брати участь у місцевих виборах 2015 року для “Рідного міста” було принциповим. Мета – визначити ступінь підтримки програми політичної сили населенням і реалізувати намічене. Результати виборів, за словами політика, були і є оптимістичними. “Рідне місто” має своїх однодумців у більшості районних рад і широке представництво у радах п’яти міст обласного підпорядкування, що дало можливість висловлювати позицію політичного проекту, підтримувати програмні положення, з якими йшли на вибори, відстоювати інтереси виборців. “Рідне місто” прагнуло і прагне бути конструктивною силою, щоб ради були дієздатними і приймали необхідні для громад рішення. В Полтаві політична сила взяла на себе найтяжчий і найважливіший сегмент роботи – житлово-комунальне господарство. За оцінками її лідера, завдяки внесеним змінам в організацію роботи, змінам в розподілі коштів на ЖКГ вдалося дещо зробити. Торік відремонтовано безпрецедентну кількість дахів багатоповерхівок – 165, мережі в підвалах 53 будинків, в 31 будинку – під’їзди, капітально відремонтовано 20 ліфтів.

Олександр Удовіченко дав негативну оцінку ситуації в Полтавській обласній та міській радах. На його думку, політичні протиріччя та деструктивна позиція окремих депутатських фракцій у радах залишаються неподоланими, що дуже шкодить конкретній роботі. Тому у “Рідному місті” вирішили відкликати своїх представників із виконавчих органів Полтавської міської ради. Що стосується депутатів від політичної сили у міській раді, то вони розраховують на співпрацю з фракціями, які налаштовані відстоювати не власні, корпоративні, інтереси, а потреби полтавців, і будуть продовжувати свою роботу, заявив Олександр Удовіченко. Зазначалося, що у найближчій перспективі “Рідне місто” також планує взяти участь у виборах в об’єднаних територіальних громадах.

Віктор КОСТЯНТИНІВ

Журналіст