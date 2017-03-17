Міжнародний день щастя світ відзначає 20 березня.

Це свято заснувала Генеральна Асамблея ООН в 2012 році для підтримки ідеї про те, що мрія про щасливе життя є спільною для всіх людей на нашій планеті.

Свято зовсім молоде, та, незважаючи на це, є позитивним і приємним приводом побажати одне одному щастя і здоров’я. Ініціаторами проголошення нового пам’ятного дня стали жителі маленької тибетської держави Бутану – королівства в Південно-Східній Азії. Мешканці Бутану визнані найщасливішими людьми на Землі. У них навіть існує своя система вимірювання – коефіцієнт валового національного щастя, який у бутанців значно вищий, ніж у інших народів. Цікаво, що при цьому головним вважаються не матеріальне багатство, а традиційні духовні цінності: здоров’я, спокій, родина, релігія.

Є інший спосіб визначення рівня процвітання країни – міжнародний індекс щастя (МІЩ), що використовується для відображення стану природного середовища і благополуччя жителів. Індекс ґрунтується на загальних принципах: більшість людей хочуть прожити довге і повноцінне життя, а країни прагнуть зробити все можливе для досягнення максимального добробуту своїх громадян, розумно використовуючи наявні ресурси і не завдаючи шкоди довкіллю. Для розрахунку індексу використовуються три показники: суб’єктивна задоволеність життям, очікувана тривалість життя і вплив екологічної ситуації.

Вперше МІЩ був розрахований у 2006 році, до нього увійшли 178 країн, там Україна посідала дуже низьке – 174-те – місце. Вдруге розрахунок проводився в 2009 році, до нього увійшли 143 країни, Україна розмістилася на 95-й сходинці. Найщасливішими країнами визнано Коста-Рику, Домініканську Республіку та Ямайку. Найнещасливішими – Зімбабве, Танзанію та Ботсвану.

Щастя є одним із найважливіших чинників у житті людини. І день щастя – свято, яке має нагадати про це кожному.

ООН закликає всі держави докласти максимум зусиль, щоб підвищити добробут і задоволення життям усіх людей та країни в цілому. Насамперед – досягти збалансованої економічної ситуації, що зменшить рівень бідності й відчуття незахищеності. Тільки життя у розвиненій країні, де жителі матеріально і соціально захищені та спокійно дивляться в майбутнє, дає змогу радіти кожному новому дню і ростити щасливих дітей.

Різноманітні галузі науки долучилися до вивчення питання, що таке щастя, – філософія, етика, психологія, історія, медицина. Безліч полотен, віршів, пісень, романів написано на тему загадкового відчуття – щастя. Але чіткого формулювання щастя немає, кожний розуміє його по-своєму, і кожний по-своєму правий. Головне, щоб щастя і надалі було невичерпним джерелом гармонії, натхнення, позитивного світосприйняття.

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У 2016 році щасливими себе почували 54 відсотки жителів нашої країни. Опитування було проведено Київським міжнародним інститутом соціології. На думку соціологів, відчуття щастя залежить від багатьох факторів, у тому числі соціально-демографічних аспектів, якості життя, соціального середовища.

За результатами опитування, молоді люди щасливіші, ніж старші. Чим вищий рівень добробуту, тим більше людей відчувають себе щасливими. Серед найбідніших щасливими себе назвали 40%, серед малозабезпечених таких половина, серед людей із середнім достатком – 68%, із високим доходом – 85%. Чверть співвітчизників відчували себе щасливими частково, у результаті певних подій, і 19 % – нещасними.

За офіційним визнанням ООН, сприяння процесам розвитку, справедливості, викоріненню злиднів та економічному зростанню, благополуччю всіх народів стосується забезпечення щастя як для окремої особистості, так і для суспільства в цілому.

Тож бажаємо всім і кожному бути щасливими. Навчитися знаходити позитивне у повсякденному не так і важко. Зі святом, і хай вам щастить у хороших починаннях!

Підготувала Ганна ЯЛОВЕГІНА.