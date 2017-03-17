У день особливий, щойно вшанувавши 203-тю річницю від дня народження Тараса Шевченка біля його пам’ятника, полтавці й гості із районів області та Черкащини зібралися в Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського, щоб започаткувати унікальний культурно-мистецький проект “Образ і слово Кобзаря у вишивці”. У великій найошатнішій залі музею всіх немовби зустрічав і він сам – таке враження складалося завдяки великому портрету Тараса Шевченка, що створений заслуженим художником України Миколою Підгорним. Відчуття великої родини додавали всім і вишиті за схемами Григорія Кисіля портрети видатних полтавців, зокрема Григорія Сковороди, Євгена Гребінки, Олени Пчілки й Лесі Українки, Володимира Короленка, Панаса Мирного, Бориса Олійника. Автор виставки – викладач вищої категорії Гадяцького училища культури імені І. П. Котляревського, лауреат обласної премії імені Панаса Мирного Ірина Середа.

Як зазначила ведуча велелюдного культурно-мистецького зібрання, голова обласного відділення міжнародної організації “Жіноча громада”, заслужений працівник культури України Валентина Шемчук, воно присвячене пам’яті нашого національного Пророка Тараса Шевченка і колишнього викладача декоративно-прикладного мистецтва Гадяцького училища культури імені І. П. Котляревського, художника декоративно-ужиткового мистецтва, заслуженого майстра народної творчості, автора альбому “Портрети Тараса Шевченка” із серії “Українська вишивка” Григорія Кисіля. Якраз за ескізами Григорія Олексійовича 50 майстринь і вишиватимуть 70 робіт, втілюючи його ж задум. Це будуть портрети Тараса Шевченка, афоризми з його творів, вислови Петра Ротача і Володимира Сосюри. Доповнить унікальну, вишиту хрестиком книгу і портрет самого Григорія Кисіля. За цю роботу береться донька майстра, Ірина Середа. На початку року Григорій Олексійович несподівано пішов від нас у Вічність.

Учасників проекту привітали народний депутат України Юрій Бублик, який підтримав вишивальниць матеріально, кандидат філологічних наук, доцент Полтавського національного педагогічного університету Віра Мелешко, заступник начальника управління культури обласної держадміністрації Валентина Вождаєнко та ще багато гостей свята. А в ньому взяли участь діти, які зворушливо й майстерно читали твори Кобзаря, і дорослі учасники художньої самодіяльності з Полтави, Великобагачанського і Гадяцького районів. Зокрема на святі виступили вокальний ансамбль “Оберіг”, фольклорно-етнографічний гурт “Чорнобривці”, заслужений ансамбль пісні і танцю України імені Валентина Міщенка “Лтава”.

Координатор проекту “Образ і слово Кобзаря у вишивці” Катерина Калініченко наголосила, що це вперше в Україні, та й у світі вперше, буде втілено такий грандіозний задум. Вона розповіла про те, як усе починалося, про своє спілкування з Григорієм Олексійовичем, про його палку заповітну мрію. Головне – вона буде здійснена, тепер уже в пам’ять про неперевершеного майстра, роботами якого багато десятиліть захоплюються вишивальниці в усіх куточках України.

В урочистостях взяла участь і делегація з Канева, яку очолила поетеса Віра Носенко. У своєму виступі вона зазначила, що Тарас Шевченко дуже любив Полтавщину, тож для черкащан велика честь – побувати на цій землі й долучитися до проекту полтавців – 11 майстринь із Черкащини також вишиватимуть портрети Кобзаря.

Гості разом із полтавськими вишивальницями одержали матеріали, необхідні для роботи, на яку їх благословив молитвою настоятель церкви Покрови Пресвятої Богородиці УПЦ КП протоієрей Микола Храпач. Він та отець Олександр (Горай), прес-секретар Харківсько-Полтавської єпархії Української автокефальної православної церкви, також були учасниками зібрання.

Наступного року до Дня соборності майстрині планують уже презентувати виставку своїх робіт – знову ж у краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського. І вона обов’язково побуває на святій Чернечій горі в Каневі, у Гадячі, подорожуватиме містами України. І, певне ж, проект матиме все більше своїх прихильників та заслужене визнання.

Марія ВІТРИЧ

Журналіст