З 1 квітня в області, як і по всій Україні, стартує двомісячник охорони рибних ресурсів. На Полтавщині створили штаб, до складу якого ввійшли фахівці структур ОДА, причетних до рибоохорони, правоохоронних органів, Державної екоінспекції та інших установ. На профільній нараді обговорено проблемні питання рибоохорони, узгоджено план проведення рейдів на водоймах.

Зокрема наголошувалося на відсутності належної матеріально-технічної бази та пально-мастильних матеріалів.

– Потрібно розуміти, що забезпечувати рибоохорону на човні в 15–30 кінських сил, коли браконьєри мають сучасні човни зі значно потужнішими двигунами, практично неможливо, – зазначив заступник голови ОДА Роман Товстий.

Плавзасоби, автомобілі, які є в управлінні Держагентства рибного господарства Полтавської області та інших контролюючих органів, давно потрібно списати. Заміни потребує до 90 відсотків техніки. Деякій – понад 30 років.

Як повідомила начальник управління Оксана Кулинич, зараз для роботи рибоохоронцям необхідно три автомобілі та пально-мастильні матеріали. Фінансування управління здійснюється з Держбюджету.

– Ми своїми силами вирішуємо питання, залучаємо небайдужих рибалок, які готові на своїй техніці патрулювати водойми заради збереження риби. Дуже вдячний їм за рейдування, техніку, а також пально-мастильні матеріали, – наголосив Роман Товстий.

Загалом зимівля риби пройшла нормально. Масового замору не було. Рівень води в Кременчуцькому водосховищі дозволяє нормально зайти рибі в Сулинську затоку на нерест.

Прес-служба облдержадміністрації